Uno por uno: los puntajes de Boca en la victoria ante Banfield para clasificar a la final de Copa Argentina. Cómo jugó Boca ante Banfield en Mendoza.

Boca Juniors derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia. El conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena fue ampliamente superior durante todo el partido y vuelve a festejar un título internacional tras 18 años.

Los puntajes de Boca

Alvaro Montero (6): el colombiano no corrió peligro en casi todo el partido. Fue resolutivo en cada acción y defendió bien el área en cada centro.

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Leandro Lozano (9): el lateral uruguayo fue uno de los mejores de la cancha en Barranquilla. Atento en defensa, fue criterioso para pasar al ataque y, sobre todo, no le pesó la responsabilidad para salir jugando siempre que pudo.

Lautaro Di Lollo (8): otra buena actuación. Férreo en la marca, tanto por abajo como por arriba. Tuvo una chance clara con un cabezazo que era gol, pero el arquero le ahogó el festejo.

Facundo Herrera (9): "Jagger" se transformó en el lider de la defensa. Fue impasable en el mano a mano y anticipó varias jugadas para alejar el peligro.

Lautaro Blanco (7): cumplió en defensa y fue inteligente para mandarse al ataque y hacer una buena dupla por izquierda con Villa.

Santiago Ascacibar (9): el "Ruso" fue uno de los mejroes del partido. Más allá del gol, estuvo presente para crear juego y también para desactivar los ataques del rival.

Leandro Paredes (7): el volante tuvo una buena primera parte, siendo inteligente para llevarse la marca personal y haciendo jugar al equipo. Fue reemplazado a los 57 por cansancio.

Milton Delgado (8): otra vez con un rendimiento alto. El mediocampista fue clave para el manejo de la pelota como para presionar en todos los sectores de la cancha y anular a los volantes.

Tomás Aranda (7): jugó su primer partido como titular tras tres meses y cumplió con creces. Partió desde la mitad de cancha hacia la derecha, se juntó con Paredes y msotró destellos de su calidad jugando a un toque.

Miguel Merentiel (7): tuvo dos chances clarísimas en el primer tiempo que desperdició. Pero se desquitó con un gol en el segundo tiempo y fue importante para picar a la espaldas de la defensa.

Sebastián Villa (8): fue el delantero más desequilibrante en el primer tiempo y, en el segundo, fue decisivo en el segundo gol con una gran jugada por izquierda.

Tomás Belmonte (6): ingresó a los 57 minutos por Paredes y se paró al costado de Delgado. A pesar de que recibió una amarilla, supo adaptarse al partido y cumplió su rol.

Enner Valencia (6): entró por Merentiel a los 62 minutos. Fue inteligente para jugar de espaldas y tuvo un mano a mano que no terminó en gol por lsalvada del arquero.

Alan Velasco (7): ingresó a los 64 minutos por Aranda y redondeó una buena actuación. Se paró en la punta derecha, pero se juntó con los volantes y fue desequilibrante en el uno contra uno.

Leonel Flores (6): entró por Villa los 77. Con las ganas y personaldiad de siempre, intentó gambetear y fue para adelante cada vez que pudo.

Rodrigo Battaglia (6): se metió en la cancha por Ascacibar y reemplazó bien a uno de los mejores de la cancha. Cortó ataques y tapó los pases filtrados.