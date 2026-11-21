Boca Juniors es uno de los clubes más laureados del fútbol argentino y cuenta con una extensa trayectoria de conquistas tanto a nivel nacional como internacional. Su palmarés incluye campeonatos de Primera División, Copas nacionales y torneos internacionales, con un historia que incluyó grandes hazañas, como el triunfo sobre Real Madrid en la Intercontinental 2000 y muchos campeonatos importantes.

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A lo largo de las épocas, la institución de La Ribera tuvo a ídolos memorables como Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Diego Maradona, Blas Giunta, Roberto Mouzo, Ángel Clemente Rojas, Hugo Gatti y Martín Palermo.

Cuántos títulos ganó Boca en su historia

El club de la Ribera acumula 52 títulos locales, 18 internacionales y 4 armados por la AFA/AUF, cerrando 74 títulos oficiales. Entre sus conquistas más importantes se destacan las seis Copas Libertadores, las tres Copas Intercontinentales y los 35 campeonatos de Liga de Primera División. Desde sus primeros festejos en 1919 hasta sus consagraciones más recientes, Boca construyó una historia repleta de éxitos que lo posiciona entre los equipos más ganadores del continente.

Riquelme, clave en la última conquista.

Todos los títulos locales de Boca (52)

Campeonatos de Liga (35): 1919 1920 1923 1924 1926 1930 1931 1934 1935 1940 1943 1944 1954 1962 1964 1965 1969 1970 1976 1981 Apertura 1992 Apertura 1998 Clausura 1999 Apertura 2000 Apertura 2003 Apertura 2005 Clausura 2006 Apertura 2008 Apertura 2011 Campeonato 2015 Campeonato 2016/17 Superliga 2017/18 Superliga 2019/20 Liga Profesional 2022 Tabla Anual 2026



Copas nacionales (16): Copa Argentina 1969 Copa Argentina 2012 Copa Argentina 2015 Copa Argentina 2021 Copa Diego Maradona 2020 Copa de la Liga Profesional 2022 Supercopa Argentina 2019 Supercopa Argentina 2023 Campeonato de Honor 1925 Copa Competencia 1919 Copa de Honor 1919 Copa Estímulo 1926 Copa Competencia Británica 1946 Copa Competencia 1946 Copa Ibarguren 1940 Copa Ibarguren 1944



Todos los títulos internacionales de Boca (23)

Copa Libertadores: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

Copa Intercontinental: 1977, 2000 y 2003.

Copa Sudamericana: 2004, 2005 y 2026

Recopa Sudamericana: 1990, 2005, 2006 y 2008.

Supercopa Sudamericana: 1989.

Copa Master de Supercopa: 1992.

Copa de Oro Sudamericana: 1993.

Copa Competencia: 1919.

Copa de Honor Cousenier: 1920.

Copa Confraternidad Escobar-Gerona: 1945 y 1946.

El palmarés de Boca en números

Títulos locales: 52.

Títulos internacionales: 22.

Campeonatos de Liga: 35.

Copas Libertadores: 6.

Copas Intercontinentales: 3.

Total: 74 títulos oficiales.

De esta manera, Boca Juniors mantiene una historia marcada por grandes conquistas y una tradición ganadora que atraviesa generaciones. Sus títulos nacionales e internacionales forman parte de la identidad de una institución que ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol argentino y sudamericano.