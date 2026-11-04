La astrología ya predijo quién sale campeón de la tabla anual del fútbol argentino: "Coronación"

La astrología ya vaticinó quién sera el campeón de la tabla anual 2026 del fútbol argentino entre Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central. De acuerdo con el análisis completo del especialista Matías Ferra en su cuenta verificada de X (@Lodicelaluna), hay un favorito para los astros de cara a este sábado 7 de noviembre agitado de súper acción desde las 17.30 horas.

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El "Xeneize" se ubica arriba en la clasificación con 60 puntos al igual que el "Bicho", aunque la abrumadora diferencia de gol a favor del equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena hace que si derrota a Defensa y Justicia en La Bombonera se lleve el trofeo. A la misma hora, el conjunto de Nicolás Diez recibirá a Huracán en La Paternal. En tanto, el "Canalla" de Jorge Almirón (59 unidades) será local ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

De acuerdo con las publicaciones de "Mati" Ferra, Boca tiene las mayores chances de coronarse en casa para así quebrar una racha de tres años y medio sin títulos oficiales. El segundo candidato en este sentido parece ser Rosario Central, mientras que Argentinos es el que aparece con el panorama más complicado.

El análisis de la astrología para la definición de la tabla anual 2026 del fútbol argentino

Introducción

Hay un dato de la carta eventual que quiero destacar desde el comienzo: la energía parece favorecer a los equipos visitantes. También encuentro una correspondencia interesante con los colores azules, mientras que por decanato podrían aparecer el verde y algunos colores claros.

En cuanto a los tiempos del encuentro, los primeros 40 minutos presentan una energía menos favorable. La situación cambia en los últimos cinco minutos del primer tiempo y del segundo, cuando los equipos locales podrían encontrar mejores condiciones para desarrollar su juego.

Ahora bien, más allá de la carta del encuentro, quiero detenerme en los ciclos de cada institución y, especialmente, en sus entrenadores.

Quién sale campeón de la tabla anual 2026 según la astrología en el fútbol argentino.

La carta astral de Boca

La carta de Boca presenta una tensión de Marte con su Marte natal. Es un contacto que suele traer fricción, confrontaciones y dificultades para administrar la energía competitiva.

Sin embargo, también encontramos un aspecto favorable: el trígono de la Luna en tránsito con Saturno natal, planeta que rige la Casa 6, vinculada con el deporte y la actividad competitiva.

Hay otro dato que no podemos dejar de lado: el Medio Cielo de Boca está regido por Venus y, en esta oportunidad, su regente se encuentra retrógrado. Esto puede restarle fluidez al desarrollo de sus aspiraciones y obliga a prestar atención a las condiciones en las que llega a esta definición.

Los mejores tránsitos, como vengo anticipando, los encontramos en el ciclo de su presidente, Juan Román Riquelme. Júpiter forma un gran trígono con planetas importantes de su carta natal. Es una configuración de mucho peso, que habla de expansión, oportunidades y una etapa especialmente favorecida.

En cuanto al Vasco Arruabarrena, la Luna presenta tensiones con Mercurio, aunque hay un contacto que sobresale por encima del resto: el Sol se encuentra partil en el Medio Cielo, el punto más elevado de su carta. Es una activación muy importante para el ciclo profesional del entrenador, vinculada con protagonismo, reconocimiento y posibilidades de alcanzar un objetivo relevante.

Argentinos

En la carta eventual, el Medio Cielo queda conjunto a Quirón. Es un contacto que me genera cierta cautela respecto de las posibilidades de concretar sus aspiraciones.

El Sol forma una cuadratura aplicativa con el Sol natal de la institución. Sin embargo, hay un aspecto que merece atención: Marte, regente del Ascendente de la carta eventual, se encuentra conjunto al Sol natal de Argentinos.

También encontramos que el Ascendente de la carta eventual queda en oposición a la Luna natal del club, otra activación que puede generar cierta inestabilidad en el desarrollo del encuentro.

A esto se suma un dato importante: el Medio Cielo de Argentinos está regido por Venus, que también se encuentra retrógrado. Al igual que en Boca, el regente de las aspiraciones institucionales no atraviesa su mejor condición.

Cuando pasamos al ciclo de Nicolás Diez, aparecen otros indicadores.

La Luna en tránsito forma una cuadratura aplicativa con Plutón natal, precisamente regente del Medio Cielo de su ciclo. Es una tensión que puede traducirse en presión, exigencia y situaciones de mucha intensidad en un momento decisivo.

Pero hay aspectos que juegan a favor: el Medio Cielo de la carta eventual queda conjunto a su Marte natal. Recordemos que Marte rige tanto el Ascendente de la carta eventual como el Medio Cielo del ciclo del entrenador.

Además, el Sol forma un trígono aplicativo con su Júpiter natal. Este contacto representa una oportunidad de crecimiento, reconocimiento y expansión que vale la pena considerar.

Argentinos presenta, por lo tanto, una combinación de tensiones institucionales y oportunidades en el ciclo de su entrenador. No lo descartaría.

Rosario Central

En la carta de Rosario Central como institución no encuentro aspectos demasiado determinantes. Podemos mencionar un sextil del Sol a Mercurio natal, aunque Mercurio no tiene una regencia especialmente relevante dentro de la estructura de esta carta.

La lectura cambia cuando observamos el ciclo de Jorge Almirón.

Hay un dato que me parece particularmente importante: el Nodo Norte se encuentra conjunto al Ascendente de su ciclo. Es una activación que puede señalar un momento de crecimiento, cambios de dirección y apertura de una nueva etapa. En una definición deportiva, merece especial atención.

Por otro lado, el Medio Cielo de la carta eventual queda conjunto al Sol y a Marte natales de su ciclo. Son dos contactos de mucha intensidad sobre el punto que representa la proyección, el reconocimiento y los objetivos profesionales.

Y hay otro aspecto que no quiero pasar por alto: la Luna en tránsito estará conjunta a la Luna natal del ciclo de Almirón. En astrología deportiva, estas activaciones lunares pueden adquirir especial relevancia cuando se analiza un momento de definición o la posibilidad de alcanzar una coronación.

La conclusión

Boca tiene una tensión importante en su carta institucional y Venus retrógrado como regente del Medio Cielo. Sin embargo, el ciclo de Riquelme está especialmente favorecido por Júpiter y Arruabarrena presenta una activación muy potente con el Sol (el Oro) sobre su Medio Cielo, característico de momentos de coronación.

Argentinos Juniors tampoco tiene un escenario sencillo. Hay tensiones sobre la carta del club y sobre el ciclo de Nicolás Diez, aunque Marte y Júpiter aportan contactos que mantienen abiertas sus posibilidades.

Rosario Central, en cambio, encuentra indicadores especialmente interesantes en el ciclo de Almirón. La conjunción del Nodo Norte con el Ascendente, junto con las activaciones del Sol, Marte y la Luna, configura un escenario que merece mucha atención, ya que parecen enviadas por el destino.

Por ahora, los tres tienen argumentos astrológicos para pelear por el objetivo, aunque no llegan con las mismas condiciones.