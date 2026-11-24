Después de la consagración en la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla, Colombia, Boca Juniors enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura buscando un lugar en la próxima ronda. Debido a la exigencia de tantos partidos al hilo en lo que va del 2026, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena planea algunas modificaciones para dicho compromiso y todavía hay algunas dudas. Leandro Paredes es una de las incógnitas para el DT, al igual que Santiago Ascacíbar, ambos piezas fundamentales del mediocampo "Xeneize".

Los cuatro cambios del Vasco Arruabarrena en Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza

La descompensación del volante campeón de todo con la Selección Argentina en una entrevista posterior al duelo ante Atlético Mineiro generó preocupación y el cuerpo técnico podría cuidarlo. Pocos días después, si triunfan, se cruzarían con Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos, además de que el miércoles 2 de diciembre jugarán la final de la Copa Argentina. Ante tanto rodaje en poco tiempo, el mediocampista podría ocupar un lugar en el banco de suplentes. Misma situación para el ex hombre de Estudiantes de La Plata, quien llegó con lo justo al cruce en Colombia e incluso no tiene su lugar asegurado en la lista de convocados, como sí Milton Delgado y Tomás Belmonte que estarían desde el arranque.

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La última duda es en la delantera del equipo, ya que Miguel Merentiel puede ser el que salga para que en su lugar entre Enner Valencia. El ecuatoriano, héroe en el recordado encuentro contra Racing en Copa Argentina como también ante Defensa y Justicia para ganar la tabla anual, es candidato a estar desde el inicio para acompañar a Sebastián Villa y Alan Velasco (o Leonel Flores). Teniendo en cuenta la seguidilla de partidos, el DT necesita recambios y el atacante aparece entre las posibilidades, como así también Malcom Braida en defensa teniendo en cuenta que Lautaro Blanco podría "descansar".

Boca Juniors va por los cuartos de final del Clausura

La posible formación de Boca contra Independiente Rivadavia de Mendoza

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida o Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores o Alan Velasco.

Cuándo juega Boca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera por los octavos del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize" recibirá a la "Lepra" este miércoles 25 de noviembre desde las 21 en La Bombonera en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. Con Gimnasia y Esgrima La Plata ya clasificado a cuartos, ahora el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará la victoria para pasar de ronda en el encuentro que tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina. En cuanto a la transmisión de dicho compromiso, estará a cargo de ESPN Premium.

Del otro lado del cuadro ya hay dos duelos confirmados en cuartos: Instituto de Córdoba vs. River Plate y Vélez Sarsfield vs. Independiente, ambos con días y horarios a confirmar. Por otro lado, Rosario Central recibirá a Barracas Central en el Gigante de Arroyito y el que gane será el rival del triunfador entre el "Lobo" platense vs. Boca o la "Lepra" mendocina.