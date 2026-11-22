El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, adelantó los pasos a seguir del plantel profesional luego de la consagración en la Copa Sudamericana 2026. Durante la charla con los periodistas en la rueda de prensa del día después, el director técnico habló de todos los temas: cómo serán las próximas horas, el liderazgo de Leandro Paredes y hasta el grupo de "los Wachiturros".

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El DT y exdefensor del "Xeneize" señaló: "Ahora programando la vuelta, veremos cómo se despiertan los chicos, 11.30 (13.30 de Argentina) almorzaremos y la idea es salir a las 2 de la tarde (las 16 de Argentina) a casa". Efectivamente, el retorno a Buenos Aires será a dicha hora en un vuelo chárter.

Más allá de los dos trofeos en estos días, el estratega no afloja y quiere más estrellas: "Sé que es importante lo de ayer, lo necesitaba el club, el hincha, pero esto es muy dinámico y me pasó como jugador cuando ganamos Libertadores... Uno no se da cuenta y cuando pase el tiempo va cayendo la ficha y acá lo mismo, debemos meternos de lleno en lo que viene". "Hoy no podremos entrenar, mañana por temas de descanso veremos, y ya prepararemos el partido (contra Independiente Rivadavia)", reveló además.

Con relación a la posible fecha de la final de la Copa Argentina de Boca vs. Platense, Arruabarrena se refirió a su charla Juan Román Riquelme: "Hablé con el Presidente, hay rumores pero no sabemos todavía". Consultado acerca de las claves para este equipo exitoso, recalcó que "el secreto es el grupo y la calidad de jugadores. Son chicos inteligentes, hay líderes positivos, Paredes a la cabeza". "Lo han visto: se desmayó, fue a la clínica, ahora lo ví y está acá con nosotros, es un líder positivo", halagó al capitán.

Arruabarrena reveló los pasos a seguir de Boca tras ser campeón de la Sudamericana.

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Sin tiempo para disfrutar

"Cuando dejás de jugar, te das cuenta de lo que lográs. Venimos en senda de victorias, con confianza, mejorando en lo futbolístico, por eso no quiero que se relajen ni que hagan la plancha. Apuntamos al 19 de diciembre con Belgrano (Trofeo de Campeones) y, mientras más ganemos, más importante es para su currículum".

"Somos un equipo duro, pero si nos relajamos un poco, la podemos cagar... Si los resultados no se daban, se hablaba de otra cosa, hay que ir con tranquilidad y que los triunfos no tapen errores que hay que corregir".

Las metas al inicio del 2026

"El primer objetivo era clasificar a la Libertadores y ganar la Sudamericana. Después, vienen otros objetivos que nos reconfortan y es gratificante para el grupo".

La mira de reojo al 2027

"Esta es la base para apuntar a todos los torneos. La Libertadores es especial, pero hay un trabajo y ver con quién competís. Los brasileros son fuertes económicamente, con jugadores en buen estado desde Europa, pero Estudiantes demostró que se puede pelear".

El grupo de los Wachiturros en el plantel

"A los Wachiturros no los maneja nadie, se manejan ellos... Hay que retarlos un poquito, pero están comprometidos para seguir consiguiendo cosas. Son buenos chicos, quieren al club. Algunos no son del club, pero están bien".

El próximo partido de Boca será contra Independiente Rivadavia

El "Xeneize" recibirá a la "Lepra" mendocina el miércoles 25 de noviembre a las 21 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino.