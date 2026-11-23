Boca, ahora de fiesta, demoró en 2025-26 la contratación de un nuevo DT porque Claudio Ubeda, supuestamente técnico de transición, le ganó dos clásicos a River, logró el apoyo de Leandro Paredes y sacó chapa de titular. Todo es contrafáctico, claro, pero esa demora pudo haberle costado a Boca algún título local y, lo más doloroso, una despedida rápida y algo humillante en la Libertadores. En una Copa que, viendo cómo avanzó todo luego con el arribo del Vasco Arruabarrena, podría haberlo tenido estas horas en instancias decisivas.

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Un momento acaso parecido atraviesa hoy paradójicamente River con Leo Ponzio. A diferencia de Ubeda, Ponzio es ídolo y fue requerido de urgencia por River tras el fiasco rotundo primero en el retorno precipitado del Muñeco Gallardo y luego del Chacho Coudet, su sucesor. Ayer, tras la victoria 3-1 ante Lanús, un fútbol mejor, la recuperación de Thiago Almada, y el apoyo de los jugadores, Ponzio, cero experiencia previa como DT, sacó chapa y le avisó al presidente Stefano Di Carlo que él no quiere ser un técnico de transición, que quiere quedarse.

“Es el lugar que me gané y lo voy a defender con trabajo”, afimó ayer Ponzio. De inmediato, siempre sin dar nombres, aludió a Ramón Díaz, apuntado como futuro nuevo DT, y siempre activo en su lobby para volver al club de sus amores. “Por supuesto que cualquiera quiere ser entrenador de River. Parece que este lugar se está vendiendo, ofreciendo. Cuando hay alguien en el cargo de entrenador hay que respetarlo”, dijo el técnico.

Ponzio dijo luego algo más interesante. Que ese respeto no era solo hacia él, DT de transición (pero que recuperó resultados para el equipo), sino que el respeto es hacia River, a darle firmeza a esta etapa porque el club jugará este fin de semana ante Instituto en Córdoba su pase a semifinales del Torneo, un posible título que pare la malaria en la gestión que inició Di Carlo. El presidente de River acaso sobreactuó decisiones para responder a quienes lo ven demasiado joven, inexperto. Se abrazó con Chiqui Tapia al asumir y, a los pocos meses, quejoso por fallos arbitrales, tomó distancia fuerte y crítica de la conducción de la AFA. Hizo algo parecido con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. Relegó a jugadores al famoso “container” y admitió luego el error. No supo apreciar el impacto que eso podía provocar al resto del plantel, la lesión a la autoridad de Coudet.

Tapia me contó dos años atrás, para un libro que escribí sobre César Menotti, que fue El Flaco el que en 2019, tras la Copa América de Brasil, le pidió tomar un café, en medio de rumores que indicaban que Gallardo sucedería a Lionel Scaloni como nuevo DT de la selección. Tapia había designado a Menotti como Director de Selecciones para tener más chapa en el equipo nacional, porque él era entonces un presidente débil y también Scaloni era un DT débil. En ese café, Menotti le dijo a Tapia que, si Scaloni era su apuesta, entonces debía quitarle la condición de DT interino y darle el cargo hasta el Mundial de Qatar. Los resultados quedaron a la vista.

Los jugadores, que suelen medir todo, saben que una cosa es tener un DT de paso y otra un DT firme en su puesto. Ponzio desnudó vulnerabilidad en la derrota última ante Boca en la Bombonera. La misma vulnerabilidad que tuvieron jugadores experimentados en pleno partido y que tuvo la propia dirigencia que reclamó por la temprana pero justa expulsión de Lucas Martínez Quarta, un condicionante sí, pero de ninguna manera excusa para que River solo llegara al arco de Boca en los minutos finales del partido.

Boca puede servir de espejo a River no solo por cierto paralelismo entre Ubeda y Ponzio. También Di Carlo podrá advertir que a Juan Román Riquelme, aún con toda su experiencia en el fútbol, le llevó un tiempo armar este equipo de presente tan notable, acertar mejor en los fichajes, en el DT, en los líderes positivos y en un rol dirigencial que supone su cargo como vice de la AFA y su llegada a Conmebol. Ser dirigente, no solo ídolo. Este momento de Boca (habrá que ver cómo llega a su partido contra Independiente Rivadavia luego de tanta fiesta) fortalece a Riquelme, maltratado en ciertos medios, matizado con esa distancia que él mismo impuso en su relación con la prensa. Volvemos al inicio. A la decisión que deberá tomar en River una dirigencia inexperta y que cometió demasiados errores en poco tiempo. Al viejo debate que suele ridiculizar el discurso del proyecto futbolístico. Del proyecto que, muchas veces, se agota en ganar el próximo partido.