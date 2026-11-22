Tanto Boca Juniors como el propio Leandro Paredes se refirieron a lo que le pasó al capitán, que se desmayó en vivo mientras dialogaba con los periodistas en la zona mixta en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia). El club de La Ribera, en medio de la alegría por el título, publicó un video del mediocampista de la Selección Argentina caminando normalmente, saludando y sonriendo dentro del hotel.

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"Parte médico. Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá", postearon en las cuentas oficiales de las redes sociales. El "Xeneize" debió esperar la recuperación del líder de su plantel profesional para ahí sí emprender el regreso desde la mencionada ciudad colombiana, con poco descanso ya que el miércoles 25 de noviembre recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino. El vuelo de regreso hacia Buenos Aires será el domingo 22, pasado el mediodía de la Argentina.

Luego, el volante ex Roma y PSG publicó una historia en su perfil de Instagram sonriendo: "Estamos bieeeen. Aguante Boca. Hoy y siempre". A continuación, quien maneja las redes sociales del campeón del mundo continuó posteando stories felicitando al crack, por lo que se estima que sus horas siguieron transcurriendo normalmente a la espera del retorno a Ezeiza.

Boca y Paredes comunicaron qué le pasó al capitán tras el desmayo.

El video del desmayo de Paredes en Boca y la reanimación

Mientras hablaba con el periodista Marcelo Benedetto de DSports, el mediocampista de la "Albiceleste" se desplomó al aire, a priori como consecuencia del calor y la humedad en Barranquilla, sumado a la presión por los partidos que viene disputando el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Durante el partido, visiblemente muy cansado y disminuido físicamente, "Lea" salió a los 12 minutos del segundo tiempo para que entrara Tomás Belmonte.

Los números de Paredes en Boca

91 partidos oficiales entre sus dos ciclos (2010-2014 y 2025-2026).

10 goles.

11 asistencias.

25 amonestaciones.

1 expulsión.

4 títulos.

Cuándo es el próximo partido de Boca: contra Independiente Rivadavia

El "Xeneize" recibirá a la "Lepra" mendocina el miércoles 25 de noviembre a las 21 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino.