Leandro Paredes celebró la Copa Sudamericana que ganó Boca Juniors ante Atlético Mineiro y no ocultó su emoción por su cuarto título con el "Xeneize".

Boca Juniors es campeón de la Copa Sudamericana y su capitán no pudo esconder la emoción. Leandro Paredes, una de las grandes figuras del 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, celebró su cuarto título con el "Xeneize" y el primero internacional con el club. "Felicidad absoluta por todo lo que significa, por ganar después de mucho tiempo", dijo el mediocampista, que cumplió el sueño que tenía desde que se fue de Boca.

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Boca le ganó 2 a 0 a al conjunto brasileño en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se quedó con la Copa Sudamericana. Con este triunfo, el "Xeneize" cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales: su última vuelta olímpica fuera del país había sido en la Recopa Sudamericana 2008, ante Arsenal de Sarandí.

Una de las grandes figuras de la noche fue su líder dentro de la cancha, Paredes. El capitán, campeón del mundo con la Selección argentina en 2022, sumó su cuarto título con la camiseta azul y oro.

Apenas terminado el partido, Paredes habló con ESPN y dejó en claro lo que significa este título para él. "Felicidad absoluta por todo lo que significa, por ganar después de mucho tiempo. Desde el día que me tocó irme soñaba esto, con títulos", expresó el capitán.

Y enseguida repartió los méritos: "Tengo sólo palabras de agradecimiento para todos: mis compañeros, la gente, mi familia". El mediocampista también habló de la mentalidad que lo acompaña desde sus inicios: "Desde chiquito me han inculcado a competir, a ganar todo lo posible. Amo competir, amo ganar. Tuve la suerte de conseguir cosas importantes y hoy otra vez, así que estamos felices".

Lo que significa la Copa Sudamericana para Boca Juniors

El título tiene un peso histórico para Boca. Es su tercera Copa Sudamericana, después de las de 2004 y 2005, y lo convierte en el máximo ganador del torneo.

Además del trofeo, el campeón se lleva:

10 millones de dólares de premio, frente a los 2,5 millones del subcampeón.

Un lugar en la Recopa Sudamericana 2027 , ante el ganador de la Copa Libertadores, que saldrá de la final entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

Un lugar directo en la fase de grupos de la próxima Libertadores, aunque Boca ya lo tenía asegurado por el torneo local.

Un Boca que no frena con Arruabarrena

La consagración también premia el trabajo de Rodolfo Arruabarrena. En la previa, el entrenador había avisado: "Somos Boca y queremos pelear todo".

Desde que asumió en julio para su segundo ciclo, el Vasco ya había cortado una racha de casi cuatro años sin títulos al ganar la Tabla Anual de la Liga Profesional. Ahora le suma una copa internacional.

Y la temporada todavía no terminó: Boca debe jugar la final de la Copa Argentina ante Platense y los play-offs del Torneo Clausura. El capitán estuvo respaldado por piezas clave como el arquero colombiano Álvaro Montero, Santiago Ascacíbar y el delantero uruguayo Miguel Merentiel, además de varios juveniles surgidos de la cantera.