Boca Juniors volvió a gritar campeón. Después de casi cuatro años sin conseguir un título oficial, el Xeneize derrotó a Defensa y Justicia en La Bombonera y se quedó con la Tabla Anual 2026. El gol agónico de Enner Valencia desató el festejo de los hinchas y permitió que el equipo alcanzara una cifra histórica: 75 títulos oficiales en sus 121 años de vida.

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La última consagración había sido en la Supercopa Argentina 2023, cuando Boca venció 3-0 a Patronato. Desde entonces, el club había atravesado un prolongado período sin vueltas olímpicas, que llegó a su fin con la conquista ante el Halcón. De esta manera, el conjunto de la Ribera amplió a tres títulos la diferencia con River Plate, su escolta en el ranking histórico, que acumula 72 estrellas

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Todos los títulos que ganó Boca en su historia

Campeonatos argentinos: 36

Boca consiguió 36 campeonatos de Primera División, incluyendo los antiguos torneos largos, los Metropolitanos y Nacionales, los Apertura y Clausura, la Superliga y los actuales formatos de Liga. Entre sus consagraciones más recordadas aparecen las de 1962, 1969, 1970, 1976, 1981, 1992, 2000, 2003, 2005, 2008 y 2011. A esa lista se suman los campeonatos de 2015, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2022 y la reciente Tabla Anual 2026.

Copas nacionales: 17

En el ámbito local, Boca también construyó una importante colección de trofeos. Entre ellos se encuentran las Copas Carlos Ibarguren, Competencia, Estímulo y Competencia Británica, además de cuatro Copas Argentina, dos Supercopas Argentinas, la Copa Diego Armando Maradona y la Copa de la Liga Profesional.

Boca celebró un nuevo título.

Títulos internacionales: 19

El plano internacional representa una parte fundamental de la historia xeneize. Boca conquistó seis Copas Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), tres Copas Intercontinentales (1977, 2000 y 2003), tres Copas Sudamericanas, cuatro Recopas Sudamericanas, una Supercopa Sudamericana, una Copa Máster y una Copa de Oro.

4 titulos AFA/AUF

Copa Competencia: 1919.

Copa de Honor Cousenier: 1920.

Copa Confraternidad Escobar Gernoa: 1945 y 1946.

Ranking de títulos (amateurismo y profesionalismo)

Boca Juniors: 76 títulos. River Plate: 72 títulos. Independiente: 45 títulos. Racing Club: 41 títulos. San Lorenzo: 22 títulos. Vélez Sarsfield: 19 títulos. Estudiantes de La Plata: 19 títulos. Rosario Central: 14 títulos. Huracán: 13 títulos. Newell's Old Boys: 9 títulos. Lanús: 7 títulos. Argentinos Juniors: 5 títulos. Arsenal: 5 títulos. Quilmes: 3 títulos. Defensa y Justicia: 2 títulos. Gimnasia y Esgrima La Plata: 2 títulos. Banfield: 2 títulos. Sportivo Barracas: 2 títulos. Ferro Carril Oeste: 2 títulos. Talleres de Córdoba: 2 títulos. Central Córdoba: 1 título. Chacarita Juniors: 1 título. Dock Sud: 1 título. Patronato: 1 título. Colón: 1 título. Tigre: 1 título. Atlanta: 1 título. San Martín de Tucumán: 1 título. Nueva Chicago: 1 título. Estudiantes de Buenos Aires: 1 título. Platense: 1 título. Tiro Federal: 1 título. Atlético Tucumán: 1 título. Independiente Rivadavia: 1 título. Belgrano: 1 título.

Se excluyen los clubes desafiliados de la AFA, extintos o fuera de actividad.