Este jueves 19 de noviembre murió a los 68 años Epifanio González, exárbitro paraguayo que dirigió un partido histórico de Boca Juniors y uno para el olvido de la Selección Argentina en un Mundial. El nacido en Itapé-Guairá y hermano del exjugador Gabriel "Loco" González -con pasado en Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe- dijo presente en la noche memorable en la que el "Xeneize" se consagró campeón de la Copa Libertadores del año 2000 aunque también fue protagonista de dos polémicas. Más allá de ello, fue reconocido por su extensa carrera en el fútbol de su país y por haber sido mundialista en Francia 1998.

Murió Epifanio González: del Mundial Francia 1998 a la final Boca vs. Palmeiras que lo marcó

El 4 de julio en Estadio Velódromo de Marsella, el equipo comandado por Daniel Alberto Passarella se enfrentó al neerlandés buscando un lugar en las semifinales del torneo. Patrick Kluivert abrió la cuenta para los europeos pero Claudio "Piojo" López empató las acciones pocos minutos después.

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Antes del cierre del encuentro vio la roja Ariel Ortega por un cabezazo a Edwin van der Sar y dos minutos más tarde llegó el tanto de Dennis Bergkamp para el 2 a 1 final. González esa tarde trabajó como cuarto árbitro acompañando al mexicano Arturo Brizio Carter, quien fue la máxima autoridad en dicho compromiso que los clasificó a la siguiente ronda.

Murió el histórico exárbitro paraguayo Epifanio González

Dos años más tarde fue designado para estar al frente de la final de vuelta de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca en el Morumbí de Brasil. En la ida igualaron 2 a 2 en La Bombonera (dos goles de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena) y en la vuelta empataron sin goles llevando el partido a los penales donde los dirigidos por Carlos Bianchi ganaron para luego levantar el trofeo por tercera vez en la historia.

Epifanio González fue protagonista en el arranque por anularle un gol válido a Martín Palermo y en el segundo tiempo no cobró un penal para el elenco de casa por una falta sobre Faustino "Tino" Asprilla, quien años después lo liquidó en una entrevista por esta última acción.

Epifanio González, el árbitro paraguayo que más lejos llegó en un Mundial

Sin dudas es un histórico del fútbol de Paraguay y sus números lo demuestran. Epifanio González fue el árbitro nacido en suelo paraguayo que más lejos llegó en una Copa del Mundo. De hecho, en Francia 1998 dirigió tres encuentros -además de haber trabajado como cuarto árbitro en otros tres cotejos-.

El nacido en Itapé-Guairá impartió justicia en Camerún 1-1 Australia; Sudáfrica 1-1 Dinamarca -ambos en fase de grupos- y en Croacia 2-1 Países Bajos por el tercer puesto. Un detalle no menor es que no pudo estar en la final porque llegó Brasil, equipo sudamericano al que no pudo dirigir. Su presencia en dicho cotejo marcó un antes y un después para el fútbol paraguayo debido a que fue un momento histórico.