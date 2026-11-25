Nicolás Paz explicó por qué tiene fotos con la camiseta de Boca Juniors de muy chico, las cuales en la actualidad se volvieron virales a través de las redes sociales. El mediapunta de 22 años, que brilla en la Selección Argentina y en Como de Italia, brindó los motivos por los que posó con la remera del "Xeneize" a pesar de que todavía nunca dijo públicamente de qué cuadro es.

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Luego de la victoria del equipo de Cesc Fábregas por 1-0 como local frente a AEK Atenas de Grecia, por la Champions League, el hijo del exfutbolista Pablo "Pescadito" Paz se refirió a esta situación. "De chiquito me compraban mucho las camisetas...", disparó ante el micrófono de TNT Sports. “Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca”, completó el joven crack nacido en Tenerife (España) y surgido en Real Madrid.

Nico Paz explicó sus fotos de chiquito con la camiseta de Boca.

"Nico" Paz conoció La Bombonera de Boca el 28 de mayo del 2026, en la derrota por 1-0 contra Universidad Católica de Chile por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego, estuvo junto al presidente Juan Román Riquelme ya jugó con los colores de la Selección Argentina y hasta brilló con goles en el estadio Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pablo Paz, el padre de Nico, posó con Diego Maradona cuando jugaba

La historia de vida de Nico Paz

Paz nació un 8 de septiembre de 2004 en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a la provincia homónima, en España. Es hijo del argentino Pablo Paz, un exfutbolsita surgido de Liniers de Bahía Blanca y con debut en primera en Newell's Old Boys, que jugó el Mundial de Francia 1998 con la Selección Argentina y se radicó en tierras españolas, después de haber trasferido al Tenerife en 1997.

Sus inicios como jugador fue en el Atlético San Juan, club del barrio de María Jiménez, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, su ciudad natal. Posteriormente pasó al C.D. Tenerife y de ahí fue fichado por la base del Real Madrid Club de Fútbol. Ha pasado por todas las categorías del Real Madrid desde Infantil "B" hasta el Castilla.

Finalmente, debutó un 8 de noviembre de 2023 en un partido oficial con el Real Madrid sustituyendo a Federico Valverde en el minuto 77' en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Sporting de Braga. Luego, pasó a Como de Italia y explotó definitivamente.