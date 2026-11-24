Paredes, en evaluación tras descompensarse en Barranquilla: cómo sigue el capitán de Boca de cara al duelo ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

Leandro Paredes es uno de los principales focos de atención en Boca Juniors de cara al duelo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura. Luego de descompensarse y perder el conocimiento en Barranquilla durante los festejos por la consagración en la Copa Sudamericana, el capitán permanece bajo un seguimiento especial del cuerpo médico para determinar si podrá estar presente en el próximo compromiso frente a la 'Lepra mendocina'.

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Como parte de los controles posteriores al cuadro de golpe de calor y deshidratación, el mediocampista se sometió a estudios de sangre antes de iniciar el entrenamiento de este martes en el predio de Ezeiza. Además, tiene previstos otros chequeos durante las próximas horas para evaluar su recuperación y comprobar que se encuentre en condiciones de afrontar la exigencia física de competencia.

Paredes, en evaluación tras desmayarse durante los festejos de la Copa Sudamericana: cómo está el capitán xeneize

Hasta el momento, las señales que mostró el futbolista fueron alentadoras: Paredes había participado de las celebraciones posteriores al título sin mayores inconvenientes y este lunes también formó parte de los trabajos regenerativos junto al resto de los titulares. De todas maneras, el cuerpo médico prefiere avanzar con cautela y esperar los resultados de los estudios antes de autorizar su regreso a las canchas.

Por su parte, la intención del capitán es estar disponible para enfrentar a Independiente Rivadavia. El volante quiere acompañar al equipo en una instancia decisiva del campeonato y continuar la competencia después de haber conseguido el título internacional.

En cuanto a la planificación futbolística, Rodolfo Arruabarrena tiene previsto apostar por una formación con mayoría de titulares para el cruce ante la Lepra mendocina. Sin embargo, la conformación del equipo dependerá de la evolución física de cada jugador. En ese contexto, Paredes es uno de los casos que más atención concentra y su presencia quedará supeditada a los resultados de los controles médicos y a la evaluación que realice el cuerpo técnico.

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La descompensación del volante campeón de todo con la Selección Argentina en una entrevista posterior al duelo ante Atlético Mineiro generó preocupación y el cuerpo técnico podría cuidarlo. Pocos días después, si triunfan, se cruzarían con Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos, además de que el miércoles 2 de diciembre jugarán la final de la Copa Argentina. Ante tanto rodaje en poco tiempo, el mediocampista podría ocupar un lugar en el banco de suplentes. Misma situación para el ex hombre de Estudiantes de La Plata, quien llegó con lo justo al cruce en Colombia e incluso no tiene su lugar asegurado en la lista de convocados, como sí Milton Delgado y Tomás Belmonte que estarían desde el arranque.

Con Paredes aún en duda, Arruabarrena define la formación titular para enfrentar a Independiente Rivadavia este miércoles.

La última duda es en la delantera del equipo, ya que Miguel Merentiel puede ser el que salga para que en su lugar entre Enner Valencia. El ecuatoriano, héroe en el recordado encuentro contra Racing en Copa Argentina como también ante Defensa y Justicia para ganar la tabla anual, es candidato a estar desde el inicio para acompañar a Sebastián Villa y Alan Velasco (o Leonel Flores). Teniendo en cuenta la seguidilla de partidos, el DT necesita recambios y el atacante aparece entre las posibilidades, como así también Malcom Braida en defensa teniendo en cuenta que Lautaro Blanco podría "descansar".La posible formación de Boca contra Independiente Rivadavia de Mendoza

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida o Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores o Alan Velasco.

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El "Xeneize" recibirá a la "Lepra" este miércoles 25 de noviembre desde las 21 en La Bombonera en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. Con Gimnasia y Esgrima La Plata ya clasificado a cuartos, ahora el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará la victoria para pasar de ronda en el encuentro que tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina. En cuanto a la transmisión de dicho compromiso, estará a cargo de ESPN Premium.