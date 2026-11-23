Boca cambia el chip y no tiene tiempo para descansar tras su reciente consagración internacional. Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026, el "Xeneize" volverá rápidamente a la competencia y tendrá un nuevo desafío por delante: enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo de la Ribera buscará trasladar el envión anímico de la conquista continental al campeonato argentino, con el objetivo de seguir avanzando en los playoffs.

¿Cuándo juega Boca vs Independiente Rivadavia por los octavos del Clausura?

El encuentro se disputará el miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. El partido contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

Boca, de festejar la Copa Sudamericana a buscar los cuartos de final

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa días de enorme alegría después de quedarse con la Copa Sudamericana. Boca se consagró campeón tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia, y cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

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Sin embargo, el calendario no le dará demasiado tiempo para celebrar. El plantel regresó a la Argentina durante la madrugada del lunes y rápidamente deberá enfocarse en el compromiso frente a Independiente Rivadavia. El cuerpo técnico tendrá que evaluar el desgaste físico de los futbolistas que disputaron la final y definir la formación para el encuentro eliminatorio.

La celebración de Boca.

En el Torneo Clausura, el Xeneize terminó segundo en la Zona A y también se consagró campeón de la Tabla Anual, una posición que le permitió asegurarse la localía para los octavos de final. Ahora intentará aprovechar el acompañamiento de su gente para continuar con su objetivo de conquistar otro título en una temporada inolvidable.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia?

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que consiguió meterse entre los 16 mejores del campeonato después de finalizar séptimo en la Zona B, con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo conducido por Alfredo Berti tendrá una parada complicada en La Bombonera, pero buscará aprovechar la exigencia física que puede representar para Boca haber disputado una final internacional apenas cuatro días antes.

El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde se enfrentará al vencedor del partido entre Gimnasia y Newell's. De esta manera, el Xeneize buscará prolongar su gran momento y mantenerse en carrera por una nueva consagración.