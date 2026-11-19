Emiliano "Dibu" Martínez continúa haciendo historia con la camiseta de la Selección Argentina. El arquero alcanzó una marca histórica después de su actuación frente a Costa Rica, en la que una espectacular atajada resultó determinante para mantener el arco en cero.

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Con ese resultado, el Dibu llegó a los 47 partidos sin recibir goles e igualó a Sergio "Chiquito" Romero como el guardameta con más vallas invictas en la historia de la Albiceleste. Sin embargo, consiguió el registro en muchos menos encuentros que su antecesor.

La marca tiene un valor especial para Martínez, que desde hace tiempo convirtió este objetivo en una motivación personal. El arquero alcanzó los 47 arcos en cero en apenas 71 presentaciones con la Selección, mientras que Romero necesitó 96 partidos para llegar a la misma cifra. De esta manera, el actual guardameta argentino consiguió igualar un récord que durante años perteneció en soledad a Chiquito.

El encuentro ante Costa Rica tuvo una intervención clave del marplatense. Durante el comienzo del partido, cuando el conjunto centroamericano buscaba sorprender, Dibu respondió con una gran reacción para evitar el gol de Josimar Méndez. Su manotazo permitió sostener la ventaja y completar una nueva presentación con el arco invicto.

El arquero es historia una vez más.

Después del encuentro, Martínez habló sobre lo que significa alcanzar este objetivo y recordó las dificultades que atravesó durante su carrera: "La verdad que es algo que seguía hace años. Con el dedo, con la mandíbula, me ponían piedras en el camino. Son riesgos que con la Selección voy a tomar siempre. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida llegar al Mundial así. Hasta que tenga esa fuerza voy a seguir".

Además, dejó en claro que su ambición no termina con esta marca y que todavía tiene objetivos importantes por delante. "Soy un enfermo de las estadísticas. Con Martín (Tocalli) siempre decimos: 'Una menos, una menos'. Quiero el récord con más arcos en cero. Me busco siempre un objetivo para seguir creciendo", había explicado en marzo de 2025.

En otra entrevista, el arquero también había reconocido hasta qué punto lo moviliza esta estadística: "Para mí es clave. ¿Lo necesito?, no. Pero yo quiero que un día, cuando esté mirando por la tele, que el que esté, trabaje muchísimo para vencerme".

El ranking de arqueros con más vallas invictas en la Selección Argentina

Con su última actuación, Dibu quedó en lo más alto de una estadística histórica del seleccionado nacional. El ranking está conformado de la siguiente manera:

1° Emiliano Martínez: 47 vallas invictas en 71 partidos.

47 vallas invictas en 71 partidos. 1° Sergio Romero: 47 vallas invictas en 96 partidos.

47 vallas invictas en 96 partidos. 3° Roberto Abbondanzieri: 22 vallas invictas en 49 partidos.

22 vallas invictas en 49 partidos. 4° Antonio Roma: 19 vallas invictas en 41 partidos.

19 vallas invictas en 41 partidos. 5° Germán Burgos: 18 vallas invictas en 34 partidos.

Desde su debut frente a Chile, en junio de 2021, Martínez acumuló 55 triunfos, 10 empates y seis derrotas con la camiseta argentina. Además, conquistó cuatro títulos internacionales: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

El récord compartido con Romero representa otro capítulo destacado en la carrera del arquero, que ahora tiene un nuevo desafío: convertirse en el dueño absoluto de la estadística y seguir agrandando su historia bajo los tres palos de la Selección.