Horacio Pagani generó polémica este miércoles 18 de noviembre en TyC Sports después de sus dichos sobre Nico Paz. El joven nacido en España marcó dos goles en la goleada de la Selección Argentina por 7 a 0 a Costa Rica en Córdoba y pide pista para heredar la camiseta número diez que dejó vacante Lionel Messi tras su retiro del seleccionado. El periodista no se guardó nada y opinó al respecto dejando en claro su opinión sobre por qué no tiene que usarla.

Pagani derrapó contra Nico Paz en TyC Sports por la diez de la Selección Argentina

"Nico Paz es un jugador extraordinario. Pero vivió toda su vida en España y es español. Me jode que sea el diez de la Selección Argentina", esbozó el periodista con respecto a la chance de que el oriundo de Tenerife la utilice de acá en más. Por otro lado, agregó: "Lo único que quedó del verdadero fútbol es la número 10. Entonces casi casi es sagrada y a mí me molesta que la use un jugador que habla en español, nada más que eso. Ahora que juegue en el equipo me parece bárbaro, es un jugador extraordinario".

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Más allá de que lo destacó por su nivel con el combinado nacional, Pagani cuestionó el hecho de que herede el número que dejó Lionel Messi y usaron tanto Diego Armando Maradona como Mario Alberto Kempes. Todo dependerá de lo que decida el propio DT junto al cuerpo técnico, pero el futbolista también opinó acerca del tema. "No pienso en eso, pienso en disfrutar y lo que pienso es disfrutar días como hoy, divertirme en el campo porque es lo mque más amo jugar al fútbol, encima representando a la selección y a tanta gente, juego para eso y quiero seguir haciéndolo".

Quién puede usar la camiseta 10 después de Messi en la Selección Argentina

"No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea decidiremos a quién se la damos. Es verdad que el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, que sea al jugador que se la pueda quedar, es un poco la idea", expresó el entrenador argentino Lionel Scaloni en conferencia de prensa hace pocos días atrás. Esto es en referencia a los partidos que se disputaron frente a Uruguay y Costa Rica.

Son varios los candidatos que se pueden quedar con la camiseta que Lionel Messi despedirá en la noche del martes 6 de octubre. Algunos de ellos son Thiago Almada, Nicolás Paz y Franco Mastantuono. Lo cierto es que todavía no se encuentra definido el reemplazante y puede que lleve un tiempo más que considerable conocer a uno. El próximo objetivo "por los puntos" será en las Eliminatorias -con fecha de inicio a definir en 2027- y luego en la Copa América 2028 que todavía no tiene sede aunque todo apunta a que será otra vez en Estados Unidos.

Nico Paz es candidato a heredar la 10 de la Selección Argentina

Las estadísticas de Nico Paz con la Selección Argentina