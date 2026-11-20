Boca Juniors se medirá ante Atlético Mineiro en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026 este sábado 21 de noviembre y el equipo brasileño llega con un historial favorable ante equipos argentinos. Si bien la última vez que enfrentó a uno perdió por penales, sí mantuvo el cero durante 120 minutos y mantuvo una estadística "positiva" que puede extenderse y que comenzó hace seis años. Por supuesto, dependerá de Eduardo Domínguez y sus dirigidos hacerlo posible ante los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que pueden romperla.

La estadística de Atlético Mineiro que los ilusiona para la final de la Sudamericana ante Boca

Lo cierto es que el elenco "Galo" acumula un total de 14 encuentros de manera consecutiva sin perder en tiempo reglamentario o suplementario contra equipos argentinos. La última vez que sucedió fue en el año 2020 cuando Unión de Santa Fe lo venció por 3 a 0 en la Sudamericana de aquella temporada. A partir de allí enfrentó a Boca, a River en dos ocasiones, a Rosario Central, San Lorenzo y Lanús, con el detalle que con el "Granate" cayó por penales en la final del mencionado certamen continental del 2025.

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En 2021 se dio un cruce contra el "Xeneize" que quedó para la historia en la Copa Libertadores. El Mineiro avanzó a cuartos de final desde los doce pasos, pero luego de una serie que dejó diferentes polémicas con goles anulados y un escándalo en zona de vestuarios que derivó en sanciones a jugadores del equipo "Azul y Oro". Los años pasaron y se volverán a ver las caras, pero esta vez en una final y los de Arruabarrena pueden terminar con la estadística si ganan antes de los penales.

Boca Juniors vuelve a enfrentar a Atlético Mineiro y va por la Copa Sudamericana

El historial de Boca ante Atlético Mineiro antes de la final de la Sudamericana

En cuanto a los cruces entre ambos clubes, se enfrentaron en nueve oportunidades y es el "Xeneize" el que lidera el historial. Con tres victorias, cuatro empates y una derrota, sumados a un cruce no oficial que culminó con una igualdad, Boca Juniors es el que más ganó entre los dos y quiere sumar un triunfo más. Las últimas dos veces que se vieron las caras fue en octavos de final de la Copa Libertadores 2021, no se sacaron ventajas en La Bombonera ni en Belo Horizonte y todo terminó en escándalo.

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. En caso de que persista el empate en los 90 minutos habrá alargue y si se mantiene la igualdad definirán por penales.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023). Ahora, tendrá la inmejorable oportunidad de levantar el trofeo que ya ganó tanto en 2004 como en 2005.