A un día de que se dispute la final de la Copa Sudamericana, Eduardo Domínguez afrontó una conferencia de prensa bastante dura porque Atlético Mineiro atraviesa una racha negativa de partidos. Esto generó que le preguntaran cómo harán para revertirla, pero también para ganarle a Boca. Algo que el entrenador argentino no dudó en responder y dio una pista de cuál será el desarrollo del partido durante los 90 minutos.

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Lo primero que hay que mencionar es que el conjunto brasileño atraviesa una racha de siete partidos sin conocer la victoria. Esto se da en el marco de la Copa Sudamericana, el Brasileirao y la Copa de Brasil, competencia de la que fue eliminado en la instancia de semifinales frente a Gremio. El saldo deja cinco derrotas y dos empates, algo que preocupa de gran manera a los hinchas porque ven pasar los partidos y temen que la copa pueda escaparse de sus manos.

Es por ello que los periodistas presentes en la conferencia de prensa le preguntaron al DT argentino cómo afrontará Atlético Mineiro el partido frente a Boca. "Llegamos muy bien. Estamos enfocados en hacer un partido como el que ellos están acostumbrados a hacer, disputando todas las pelotas", manifestó. "Esperamos ganar, simplemente eso. También sabemos que el rival es difícil, es uno de los más grandes de Argentina y del continente. Pero tengo confianza en mi equipo, en mis jugadores", agregó.

Mientras que en el Xeneize la situación es totalmente distinta porque viene de ser campeón de la tabla anual de la Liga Profesional y acaba de vencer a Banfield en la semifinal de la Copa Argentina. Por ende, es el claro favorito en la previa. Aunque una final es un partido aparte y cualquiera de los dos equipos puede quedarse con el trofeo que se encuentra en juego, a pesar del contexto que los acompaña.

Las finales de Boca en la Copa Sudamericana

Se trata de la tercera final de la Copa Sudamericana que Boca disputará en su historia, debido a que la primera se registró en la temporada 2004. En aquella oportunidad, la final se disputó a ida y vuelta. El primer partido culminó con una derrota frente a Bolívar de Bolivia, mientras que la vuelta terminó con un triunfo cómodo por 2-0 en el campo de juego de la Bombonera.

Por otro lado, en la temporada 2005, el conjunto Xeneize nuevamente llegó a la instancia final del certamen internacional y, en esta oportunidad, le tocó medir fuerzas con Pumas de México. Lo particular de esta serie fue que los dos equipos terminaron empatados 1-1 en ambos partidos. Por ende, el reglamento decidió que el campeón de aquella edición se definiera mediante los disparos desde el punto penal. La victoria quedó en manos del conjunto argentino tras imponerse por 4-3.