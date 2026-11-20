La llamativa medida de Boca con Paredes y Aranda en la previa de la final de la Sudamericana: qué les pasó.

Boca Juniors tomó una medida preventiva en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de preservar el estado físico de dos de los futbolistas más importantes del equipo. Durante su llegada a Barranquilla, Leandro Paredes y Tomás Aranda fueron observados utilizando medias de compresión, una decisión que apunta a reducir el impacto del prolongado traslado y llegar en las mejores condiciones posibles al duelo por el título frente a Atlético Mineiro.

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El plantel del 'Xeneize' arribó a la ciudad colombiana después de un vuelo de más de seis horas y media desde Buenos Aires; en medio de las altas temperaturas, los dos volantes descendieron del avión con pantalones cortos y medias compresoras, una prenda utilizada habitualmente por deportistas para favorecer la circulación sanguínea y disminuir las molestias asociadas a períodos prolongados de inmovilidad.

La decisión cobra especial relevancia por la situación física de ambos, ya que atravesaron diferentes lesiones durante la temporada. Atento hasta en los detalles, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena busca evitar cualquier contratiempo antes de la final y cuidar a dos jugadores que se perfilan como titulares.

Qué son las medias compresoras que utilizaron Paredes y Aranda

Las medias de compresión son prendas diseñadas para ejercer una presión controlada sobre las piernas, favoreciendo el retorno venoso y la circulación sanguínea. Su utilización es frecuente en deportistas, especialmente durante viajes prolongados, en los que permanecer sentado durante varias horas puede generar molestias, hinchazón y sensación de pesadez en las extremidades.

Paredes y Aranda fueron vistos con medias compresoras en su llegada a Barranquilla con el resto del plantel de Boca.

En el fútbol, su uso está relacionado principalmente con la recuperación y la prevención de molestias asociadas a la inmovilidad. Si bien no garantizan evitar lesiones, forman parte de las herramientas que los cuerpos médicos y preparadores físicos pueden incorporar a los protocolos de cuidado de los jugadores.

Aranda, ¿titular en la final?

La posibilidad de que Tomás Aranda integre el equipo titular frente a Atlético Mineiro es una de las incógnitas que mantiene Arruabarrena de cara a la final. El juvenil podría regresar al once inicial después de la fractura de peroné en la pierna derecha que lo mantuvo alejado de la actividad, lo que representaría una apuesta importante del entrenador.

Su inclusión todavía depende de la decisión del cuerpo técnico y de su evolución física en los entrenamientos previos al encuentro. En caso de ir desde el arranque sería una de las principales novedades de Boca para la final, en un contexto en el que Arruabarrena busca llegar con todo su plantel disponible y sin sobresaltos físicos.

La posible formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana vs. Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: todos los detalles

El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. En caso de que persista el empate en los 90 minutos habrá alargue y si se mantiene la igualdad definirán por penales.