Boca Juniors no solo se juega la obtención de una copa este sábado en Barranquilla. Ante Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales y, de paso, asegurarse una cifra millonaria: si gana, el club sumará 16.280.000 dólares entre lo cobrado en la Libertadores y la Sudamericana 2026.

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Según el reglamento que la Conmebol fijó al comienzo del torneo, el campeón de la Sudamericana de esta temporada recibirá 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevará 2,5 millones. El aumento respecto del 2025 es considerable, ya que Lanús, que se consagró en Paraguay justamente ante Atlético Mineiro, recibió 6,5 millones de dólares por el título.

Lo que Boca ya acumuló en el camino a la final

Más allá del premio final, el "Xeneize" fue sumando dinero en cada fase eliminatoria:

Ante O'Higgins (Chile): 500.000 dólares

Ante Recoleta (Paraguay): 600.000 dólares

Ante San Pablo: 700.000 dólares

Ante Vasco da Gama, en semifinales: 800.000 dólares

Son 2,6 millones por avanzar de ronda. Con los 2,5 millones garantizados por ser finalista, Boca ya superó los 5 millones de dólares solo en esta competencia.

El aporte de la Copa Libertadores

Boca llegó a la Sudamericana tras terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, que también dejó ingresos importantes:

3 millones de dólares por jugar la fase de grupos.

680.000 dólares por sus dos victorias (340.000 cada una), ante Universidad Católica en Chile y Barcelona de Guayaquil en la Bombonera.

Las cuentas finales: de 8,78 a 16,28 millones

Al sumar los dos torneos de 2026, el panorama queda así:

Si pierde la final: 8.780.000 dólares.

Si gana la final: 16.280.000 dólares.

La diferencia entre ganar y perder en Barranquilla es de 7,5 millones de dólares. Lo deportivo, además, pesa tanto como lo económico, ya que Boca ganó su última copa continental en 2007, cuando superó a Gremio en la final de la Libertadores. Su última estrella internacional llegó en 2008, con la Recopa Sudamericana ante Arsenal.

El premio extra: la Recopa Sudamericana 2027

El campeón de la Sudamericana jugará la Recopa 2027 ante el ganador de la Copa Libertadores. Esa final se juega el sábado 28 de noviembre en Montevideo, entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La serie será a ida y vuelta, el mismo formato con el que Lanús le ganó a Flamengo en febrero de 2026. Todavía no hay confirmación oficial, pero la Conmebol proyecta jugarla los miércoles 17 y 24 de febrero. Si Boca es campeón, abrirá la llave en la Bombonera y la cerrará en La Plata o en San Pablo.

El "Xeneize" es el máximo ganador de la Recopa Sudamericana, con 4 títulos. Lo siguen River, con 3, y San Pablo, Inter de Porto Alegre, Liga de Quito, Olimpia y Gremio, con 2 cada uno.

Sus consagraciones fueron en:

1990: ante Atlético Nacional, en Miami.

2005: ante Once Caldas.

2006: ante San Pablo.

2008: ante Arsenal.

Su única derrota en la competencia fue en 2004, por penales ante Cienciano en Fort Lauderdale.