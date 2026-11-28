Estudiantes de La Plata jugó la final de la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras de Brasil en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El equipo dirigido por el charrúa Alexander "Cacique" Medina se midió con el cuadro del portugués Abel Ferreira, que durante la última década ha dominado este certamen internacional junto a Flamengo. El "Pincha" fue por el quinto trofeo de su historia en esta competencia. El árbitro fue el venezolano Jesús Valenzuela, en tanto que a cargo del VAR estuvo su compatriota Juan Soto.

El resumen y el gol de Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

En los primeros minutos fue todo muy parejo, aunque el "Pincha" tuvo la primera situación de gol con un cabezazo desviado de Guido Carrillo tras un corner desde la derecha. No obstante, la posesión de la pelota era del cuadro de San Pablo. Se jugó muy poco en el primer tiempo, aunque el elenco argentino sufrió rápidamente las amonestaciones de los centrales Leandro González Pirez y Marcos Rojo. Sobre el final, Lucas Evangelista hizo un gran desborde por la izquierda, que terminó con el rebote en Rojo y el balón al palo. Así se marcharon al descanso 0-0, con más lucha que fútbol.

Estudiantes vs. Palmeiras, la gran final de la Copa Libertadores (foto: La Nación).

Ya en el complemento, a los siete minutos, Ramón Sosa abrió la cuenta como centrodelantero y estampó el 1-0 para Palmeiras frente a Estudiantes. Al instante, una chilena espectacular de Carrillo terminó con una gran tapada del guardavalla abajo. Después de esa jugada, el equipo de Medina reaccionó muy bien ante la adversidad y se adueñó del desarrollo, aunque sin demasiada profundidad. También el portero del "Verdao" le tapó un gran cabezazo a quemarropa a Edwuin Cetré.

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Más tarde, un remate de Palacios pegó en la red, pero del lado de afuera, cuando el conjunto de Medina presionaba bien arriba. No obstante, al "León" le faltó el gol que mereció en el complemento y perdió por 1-0.

Las formaciones de Estudiantes y Palmeiras

Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gastón Benedetti; Thiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José Manuel López y Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

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