Estudiantes de La Plata jugó la final de la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras de Brasil en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El equipo dirigido por el charrúa Alexander "Cacique" Medina se midió con el cuadro del portugués Abel Ferreira, que durante la última década ha dominado este certamen internacional junto a Flamengo. El "Pincha" fue por el quinto trofeo de su historia en esta competencia. El árbitro fue el venezolano Jesús Valenzuela, en tanto que a cargo del VAR estuvo su compatriota Juan Soto.
El resumen y el gol de Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores
En los primeros minutos fue todo muy parejo, aunque el "Pincha" tuvo la primera situación de gol con un cabezazo desviado de Guido Carrillo tras un corner desde la derecha. No obstante, la posesión de la pelota era del cuadro de San Pablo. Se jugó muy poco en el primer tiempo, aunque el elenco argentino sufrió rápidamente las amonestaciones de los centrales Leandro González Pirez y Marcos Rojo. Sobre el final, Lucas Evangelista hizo un gran desborde por la izquierda, que terminó con el rebote en Rojo y el balón al palo. Así se marcharon al descanso 0-0, con más lucha que fútbol.
Ya en el complemento, a los siete minutos, Ramón Sosa abrió la cuenta como centrodelantero y estampó el 1-0 para Palmeiras frente a Estudiantes. Al instante, una chilena espectacular de Carrillo terminó con una gran tapada del guardavalla abajo. Después de esa jugada, el equipo de Medina reaccionó muy bien ante la adversidad y se adueñó del desarrollo, aunque sin demasiada profundidad. También el portero del "Verdao" le tapó un gran cabezazo a quemarropa a Edwuin Cetré.
Más tarde, un remate de Palacios pegó en la red, pero del lado de afuera, cuando el conjunto de Medina presionaba bien arriba. No obstante, al "León" le faltó el gol que mereció en el complemento y perdió por 1-0.
MÁS INFO
Las formaciones de Estudiantes y Palmeiras
Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gastón Benedetti; Thiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José Manuel López y Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.
Todas las finales internacionales de Estudiantes
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Copa Libertadores 1968: campeón ante Palmeiras (Brasil). Ganó 2-1, perdió 3-1 y se impuso 2-0 en el desempate.
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Copa Intercontinental 1968: campeón ante Manchester United (Inglaterra). Ganó 1-0 y empató 1-1.
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Copa Interamericana 1969: campeón ante Toluca (México). Ganó la definición por 3-0.
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Copa Libertadores 1969: campeón ante Nacional (Uruguay). Ganó 1-0 y 2-0.
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Copa Intercontinental 1969: subcampeón ante Milan (Italia). Perdió 0-3 y ganó 2-1.
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Copa Libertadores 1970: campeón ante Peñarol (Uruguay). Ganó 1-0 y empató 0-0.
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Copa Intercontinental 1970: subcampeón ante Feyenoord (Países Bajos). Empató 2-2 y perdió 0-1.
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Copa Libertadores 1971: subcampeón ante Nacional (Uruguay). Ganó 1-0, perdió 0-1 y cayó 0-2 en el desempate.
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Copa Sudamericana 2008: subcampeón ante Internacional (Brasil). Perdió 0-1 y empató 1-1.
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Copa Libertadores 2009: campeón ante Cruzeiro (Brasil). Empató 0-0 y ganó 2-1.
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Mundial de Clubes 2009: subcampeón ante Barcelona (España). Perdió 1-2.
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Recopa Sudamericana 2010: subcampeón ante Liga de Quito (Ecuador). Perdió 1-2 y empató 0-0.
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Copa Libertadores 2026: subcampeón ante Palmeiras (Brasil). Perdió 1-0.