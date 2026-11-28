La Copa Libertadores 2026 se prepara para su gran definición. Estudiantes de La Plata y Palmeiras serán los protagonistas de la final del máximo certamen continental, que se disputará el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El encuentro comenzará a las 17 (hora de Argentina) y consagrará al nuevo campeón de América, donde el país vuelve a tener un representante argentino tras dos años de finales entre brasileños.

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El equipo dirigido por Alexander Medina buscará conquistar su quinta Copa Libertadores y volver a escribir una página dorada en su historia. Del otro lado estará Palmeiras, uno de los grandes candidatos de las últimas ediciones, que intentará sumar su cuarto título continental. La final se jugará a partido único y, en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario. Si persiste el empate, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

Por dónde ver Estudiantes vs. Palmeiras: TV y streaming

Estudiantes va por la gloria.

La final de la Copa Libertadores 2026 podrá seguirse en Argentina a través de las señales de televisión y las plataformas de streaming que tendrán la transmisión del encuentro:

Por servicio de streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ y de forma gratuita en Pluto TV .

. También se puede seguir por aire y cable a través de Telefé y Fox Sports.

Jesús Valenzuela, el árbitro de la final de la Copa Libertadores

La CONMEBOL confirmó que el venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia en la final entre Estudiantes y Palmeiras.

El árbitro estará acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, mientras que Alexis Herrera será el cuarto árbitro. El colombiano Jhon Gallego se desempeñará como quinto juez.

En cuanto al VAR, el responsable será Juan Soto, también de Venezuela, acompañado por Yender Herrera, Alexander Guzmán y David Rodríguez.

Valenzuela tiene antecedentes con ambos finalistas. Palmeiras registra seis victorias y un empate en los siete encuentros que disputó bajo sus órdenes. Estudiantes, por su parte, acumula dos triunfos, dos empates y una derrota en cinco partidos.

Cómo llegan Estudiantes y Palmeiras a la final

Estudiantes consiguió su lugar en la definición después de protagonizar una serie muy exigente frente a Flamengo. Tras dos empates sin goles, uno en La Plata y otro en el Maracaná, el conjunto argentino se impuso en la tanda de penales por 3-2. La gran figura fue Fernando Muslera, quien atajó tres remates y se convirtió en el héroe de la clasificación.

Palmeiras también tuvo que recurrir a los penales para meterse en la final. Luego de vencer 2-1 a Fluminense en el partido de ida, perdió 1-0 en la revancha, por lo que la serie terminó igualada 2-2 en el global. En la definición desde los doce pasos, el Verdao se impuso por 5-3, con Carlos Miguel como protagonista al contener uno de los remates.

Así, dos equipos con enorme tradición copera se enfrentarán en Montevideo. Estudiantes intentará recuperar el protagonismo internacional y sumar una nueva estrella, mientras que Palmeiras buscará ratificar su poderío continental. La gloria eterna estará en juego en el Centenario.