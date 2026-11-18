Gastón Gaudio sorprendió a los hinchas de Independiente a menos de un mes de las elecciones. Con un sorpresivo anuncio en sus redes socials, el candidato a presidente del "Rey de Copas" publicó un comunicado en el que confirmó el acuerdo que firmó en las últimas horas con la Agencia de Bienes del Estado. En la reunión en la que lo hizo efectivo habló con Tania Yedro, titular de la agencia, para adquirir el predio El Pato, en caso de que sea electo.

El comunicado de Gastón Gaudio antes de las elecciones en Independiente

Después de meses de trabajo, gestiones y gracias al proyecto que presentamos con mi equipo, estoy feliz de contarles una gran noticia: ¡El Pato va a ser de Independiente!

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​Hoy me reuní con Tania Yedro, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El Pato será el punto de partida de Ciudad Roja, una de las iniciativas más importantes que tenemos para el futuro del club.

​Mientras algunos gastan recursos en hacer campaña sucia, nosotros estamos enfocados en una sola cosa: trabajar para que Independiente sea el club modelo que todos soñamos.

​El 13 de diciembre, los socios vamos a elegir el futuro del club. Nosotros tenemos un proyecto, un equipo y un camino de trabajo que ya empezó a dar resultados. Y tenemos, sobre todo, la convicción de que lo mejor está por venir.

El comunicado publicado por Gastón Gaudio

El NO a las SAD de Gaudio para ser presidente de Independiente

Gaudio fue tajante con las Sociedades Anónimas Deportivas: "Independiente no tiene que ser una Sociedad Anónima. Tiene que seguir siendo de sus socios. Una cosa es profesionalizar absolutamente la gestión y otra muy distinta es vender el club". También cuestionó el formato del campeonato que organiza la AFA: "No me gusta el campeonato de 30 equipos. Ganar un campeonato era ganar un campeonato, necesitabas todo el año". Y aclaró que, si se pone en discusión, votaría por cambiarlo.

Quiénes son todos los candidatos a la presidencia de Independiente del próximo 13 de diciembre

Los contrincantes serán Enrique Sacco con Movimiento Independiente Auténtico y Gastón Gaudio con Independiente no duerme. Este último, además, cuenta con el apoyo de Ricardo Bochini quien ya mostró su respaldo de manera pública de cara a las elecciones. De esta manera, quedaría conformado todo para las elecciones en el "Rojo" de Avellaneda que tendrán lugar en poco menos de un mes en la Sede Social de la institución para definir lo que sucederá con la dirigencia de cara al 2027..

Cuándo son las elecciones para presidente de Independiente

Los socios del "Rey de Copas" tendrán la oportunidad de elegir a su nuevo mandatario el próximo domingo 13 de diciembre. El lugar elegido para que los hinchas voten es la Sede Social ubicada en Avenida Mitre 470 (Avellaneda) donde los empadronados podrán decidir por el futuro de la institución votando a la Comisión Directiva que prefieran. Actualmente, la máxima autoridad del club es Néstor Grindetti, quien no se presentará como representante del oficialismo en el "Rojo" de Avellaneda.