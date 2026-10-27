El historico cambio que propone Gastón Gaudio en Independiente con respecto al fútbol: "Prioridad"

Gastón Gaudio ya tiene definida su gran apuesta para el fútbol de Independiente. El extenista, candidato a presidente en las elecciones del 13 de diciembre ante otras dos listas, propone sacar la pensión de juveniles de Villa Domínico y llevarla a Avellaneda. En una entrevista con Clarín, definió el cambio como su prioridad absoluta, pensado para retener talentos y formar más jugadores propios.

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Hoy los chicos de las Inferiores que llegan del interior viven en el predio de Villa Domínico. Para Gaudio, ese es el problema. "No podés mandar un chico de Entre Ríos a vivir a Domínico donde no tiene ningún contacto social. ¿Qué motivación podés tener para ser deportista profesional si están en Domínico todo el día con 13 años?", planteó.

La alternativa es El Pato, un terreno cercano al centro de Avellaneda. Allí, según el candidato de la lista que aun no se oficializó, los juveniles tendrían a mano lo que hoy les falta: escuela, entretenimiento y una rutina parecida a la de cualquier adolescente.

"Tenés que ir al colegio al lado, donde tenemos nosotros el colegio a tres cuadras, donde con una persona que lo contenga en la pensión pueda ir a ver una película al cine enfrente, en el shopping, o sea, algo de vida normal", explicó. Y lo resumió en otra frase: "Un pibe de 13 años no puede estar en Domínico. No tiene vida social. Necesita cruzar la calle, acompañado por un adulto".

La idea, según comentó Gaudio, que tiene el apoyo para los comicios del máximo ídolo Ricardo Bochini, también apunta a la competencia por los juveniles. "Eso también provoca que no se vayan a Lanús, que no se vayan a Vélez, que vengan a Independiente", sostuvo.

Gaudio admitió que los resultados no serían inmediatos: "Obvio, no van a dar los frutos cuando yo esté de presidente, pero te puedo asegurar que si logramos eso, le dejo a Independiente una base para el día de mañana". Y agregó: "Van a salir muchos más jugadores en Independiente si ponemos esa pensión ahí. Esa es la prioridad".

El No a las SAD de Gaudio en Independiente y las críticas al torneo de 30 equipos

Gaudio fue tajante con las Sociedades Anónimas Deportivas: "Independiente no tiene que ser una Sociedad Anónima. Tiene que seguir siendo de sus socios. Una cosa es profesionalizar absolutamente la gestión y otra muy distinta es vender el club".

También cuestionó el formato del campeonato que organiza la AFA: "No me gusta el campeonato de 30 equipos. Ganar un campeonato era ganar un campeonato, necesitabas todo el año". Y aclaró que, si se pone en discusión, votaría por cambiarlo.

El sponsor y el proyecto futbolístico

Para sostener el proyecto deportivo, el ganador de Roland Garros anunció un acuerdo comercial que, según él, no tiene antecedentes en el club. "Vamos a tener el acuerdo de sponsoreo más importante de la historia de Independiente. Es un acuerdo comercial, con una contraprestación publicitaria", afirmó, sin dar detalles de la marca ni de las cifras.

También dijo que esa era una condición para competirn en las elecciones que se desarrollarán en el club dentro de poco más de dos semanas: "Yo no me iba a lanzar como candidato hasta tener la certeza de que íbamos a contar con recursos".

En su proyecto para el fútbol profesional aparecen Ricardo Bochini y Carlos Alfaro Moreno, dos ídolos del club que acompañan su candidatura. Sobre el entrenador, fue elogioso pero prudente: "Gabriel Milito es un técnico que me gusta muchísimo y ya lo dije públicamente, pero hoy tiene contrato y corresponde ser respetuoso". Y dejó una definición que marca su perfil: "Mi obsesión es ganar, como fue en todo lo que hice. Independiente sale campeón y yo me voy".

El estadio, las oficinas y las Copas

El candidato propuso además darle más uso a la cancha y llevar allí las oficinas del club: "No conozco ningún equipo serio en el mundo que tenga las oficinas fuera de su cancha". Por otro lado pidió poner en valor las copas internacionales: "Independiente ganó más copas que ninguno en toda América y no están en un museo. Tiene que ser nuestro emblema".

Gaudio, que encabeza la propuesta de Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, marcó distancia con la dirigencia de las últimas dos décadas: "Tengo claro es que nadie que le hizo daño a Independiente en los últimos 20 años va a estar". Y cerró con su objetivo de fondo: "Quiero que volvamos a disfrutar de Independiente, que ir a la cancha sea una ilusión y que nuestros hijos puedan vivir muchas alegrías".