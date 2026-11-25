Uno de los partidos más destacados de la jornada en la Champions League de este miércoles 25 de noviembre es el que protagonizan Sabah F.C. y Barcelona de España por la quinta fecha de la fase inicial. El equipo de Azerbaiyán no está en su mejor momento en el certamen pero quiere dar la sorpresa contra el elenco español. Con tan sólo 9 años de vida, jugarán por primera vez este cotejo que sin dudas será histórico y ante su gente en la capital Bakú.

Sabah, el rival desconocido del Barcelona en la Champions League: su historia y camino

La institución nació oficialmente el 8 de septiembre del 2017 en la mencionada ciudad y con el paso de los años se afianzó en la liga local para dominarla ganando así un lugar en el certamen continental. En el medio se consolidó, ganó dos veces la copa local y una vez la liga de Azerbaiyán logrando algo verdaderamente histórico. Si bien su estadio habitual es el Bank Respublika Arena para unas 8.969 localidades, esta vez hará de local en el Olímpico de Bakú.

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Desde la primera instancia de la Champions eliminó a The New Saints, superó al KuPS Kuopio, dejó en el camino al Aarhus GF y resolvió una serie dramática en los playoffs ante el Hapoel Be'er Sheva: cayó 2-1 en la ida en Bucarest, pero se impuso 5-2 en tiempo suplementario en Bakú para sellar un global de 6-4.

El Sabah quiere dar la sorpresa contra el Barcelona

Los resultados previos del Sabah en la Champions League antes de jugar contra el Barcelona

Fecha / Instancia Rival Condición Resultado Fecha 1 Manchester United Visitante Derrota 0-4 Fecha 2 Slavia Praga Local Victoria 2-0 Fecha 3 Borussia Dortmund Local Derrota 1-2 Fecha 4 Viking Stavanger FK Visitante Derrota 1-4

En el plano local, el plantel llega afilado luego de golear 5-1 como visitante a Sumgayit el 20 de noviembre por la fecha 12 de la Liga Premier de Azerbaiyán, con goles de Xander Severina, Ivan Lepinjica, Tymoteusz Puchacz, Aleksei Isayev y Khayal Aliyev.

Entrenador y plantel del Sabah, rival del Barcelona en la Champions

Dirigido por el lituano Valdas Dambrauskas, el Sabah presenta un vestuario cosmopolita con futbolistas de 16 nacionalidades y una preparación física encabezada por el español Diego García. Tácticamente, suele pararse en un 4-2-3-1 con vocación de presión alta, verticalidad por bandas y transiciones rápidas. Entre los nombres que marcan el pulso del equipo aparecen:

Arquero y defensa: el guardameta Stas Pokatilov aporta experiencia bajo los tres palos, respaldado por piezas como Akim Zedadka , Steve Solvet , Erivaldo Almeida y el lateral izquierdo polaco Tymoteusz Puchacz , además del zaguero Rahman Dashdamirov .

Mediocampo: el doble pivote suele reunir la presencia del croata Ivan Lepinjica y Umarali Rakhmonaliev , con el brasileño Du Queiroz como alternativa o volante de enlace/equilibrio y nombres como Aleksei Isayev y Abdulla Khaybulayev .

Ataque y bandas: Xander Severina, Christian Nwachukwu y Khayal Aliyev ofrecen desequilibrio y llegada, junto a variantes de peso como Orphé Mbina, Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simić.

Cómo llega el Barcelona al partido

Enfrente tendrá a un Barcelona dirigido por Hansi Flick que llega a Azerbaiyán -su primera visita oficial al país- en la parte alta de la tabla de la Champions (9 puntos tras cuatro fechas) y con bajas sensibles como Lamine Yamal, pero con una jerarquía individual que obliga al Sabah a sostener la intensidad sin regalar metros a la espalda de su mediocampo.