Como 1907 de Italia, con Nico Paz como titular, enfrentará este martes al AEK Atenas por la quinta fecha de la fase regular de la Champions League. El conjunto de Lombardía buscará mantenerse entre los primeros puestos del certamen continental ante el cuadro griego, contra el que jugará en condición de local en el Estadio Giuseppe Sinigaglia. Junto al volante de la Selección Argentina, quien viene de tener grandes actuaciones en la última fecha FIFA, estará también su compatriota y compañero en la 'Albiceleste', Máximo Perrone.

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En esta nota te contamos cómo seguir el duelo entre el Como y el AEK Atenas: a qué hora se juega el partido, cuáles son las posibles formaciones y de qué manera verlo en vivo.

Como 1907 vs. AEK Atenas por Champions League: cómo ver en vivo

El partido entre Como y AEK Atenas por la Champions League por la quinta fecha del certamen europeo de clubes se podrá ver en vivo en Argentina a través de ESPN 3, disponible en los canales 104 de Flow, 623 (SD) y 1623 (HD) de DirecTV, y 1012 (HD) de Telecentro. Además, se podrá seguir de manera online por Disney+, la plataforma de streaming que ofrece ESPN, y mediante ESPN 3 a través de Telecentro Play, DGo y Flow.

Las posibles formaciones del Como y AEK Atenas por la fecha 5 de Champions League

Como: Jean Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Marc-Oliver Kempf, Álex Valle; Luis Milla, Máximo Perrone, Lucas Da Cunha, Nico Paz, Martin Baturina y Anastasios Douvikas.

AEK Atenas: Thomas Strakosha; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios; Mijat Gaćinović, Milán Vitális, Răzvan Marin, Lovro Majer; Barnabás Varga y Luka Jović.

Cómo llega el Como de Nico Paz a una nueva fecha de Champions League

El Como de Nico Paz tuvo un comienzo destacado en la actual edición de la Champions League y, de momento, está posicionado cuarto en la fase de liga. En sus primeras cuatro presentaciones, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas consiguió tres victorias y sufrió una derrota, con un registro de 19 goles a favor y seis en contra. Por su parte, el mediocampista de la Selección Argentina fue una de las grandes figuras del conjunto italiano y tuvo participación directa en ocho tantos.

El debut fue el 10 de septiembre, con una contundente victoria por 4 a 1 ante RB Leipzig. En aquella presentación histórica para el club al ser la primera en la competición, Nico Paz fue titular y se destacó con dos asistencias, ambas en el segundo tiempo. La primera fue para Assane Diao, quien marcó el 3-0, mientras que la segunda llegó para Máximo Perrone, autor del cuarto tanto. La única derrota de Como llegó en la segunda fecha, cuando cayó 3 a 2 frente a Feyenoord en Países Bajos; el argentino disputó los 90 minutos y, aunque no registró goles ni asistencias, tuvo el reconocimiento de llevar la cinta de capitán.

En la tercera jornada, Como consiguió uno de sus triunfos más importantes al golear 4 a 1 al Manchester United: Nico Paz fue determinante con un doblete y una asistencia para Anastasios Douvikas, en una actuación que volvió a demostrar su influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo. Luego, en la cuarta fecha, el conjunto italiano protagonizó otra goleada histórica: venció 9 a 1 a Lens como visitante. El volante argentino convirtió uno de los tantos y aportó dos asistencias, antes de ser reemplazado a los 57 minutos.

Lo negativo y peligroso de ver los partidos de Champions League por Fútbol Libre

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