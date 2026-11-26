Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana el pasado sábado 21 de noviembre en Colombia y ahora se apropió del mote "Rey de Copas" que pertenece a Independiente. El "Xeneize" ahora cuenta con 19 trofeos internacionales superando por uno al "Rojo", por lo que el debate por dicho apodo no tardó en armarse en redes y hasta en la TV. Dicha marca que estableció el club de Avellaneda tiene un origen y es de varios años atrás.

Cuándo registró Independiente el mote "Rey de Copas", del que ahora Boca quiere apropiarse

Para entender esta cuestión que generó tanto revuelo hay que partir de la base contando tanto las antiguas Copas Aldao como las de la era moderna con la Conmebol. En 1976, Independiente ganó su título número 12, se lo asoción con el 12 de copas de acuerdo a la baraja española. Sin embargo, a partir de 1973 ya los hinchas lucían banderines con este apodo antes de ganar dicha copa. Si nos vamos a la era moderna, el "Rojo" recién levantó su copa número 12 en 1984 cuando obtuvo la Copa Intercontinental.

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En un artículo recientemente publicado por El Gráfico, el historiador Claudio Keblaitis aseguró que "el apodo no está registrado para nada, no es cierto". "Lo que ocurrió respecto a reservar la propiedad intelectual es que sé que alguen, un particular, lo hizo y lo quiso ceder al club pero no hubo repercusión. No se renovó el nombre, no se pagaron aranceles y el tiempo pasó", añadió Keblaitis derrumbando el mito del registro del mote que alguna vez en 1973 tituló el Diario Crónica.

El apodo del Diario Crónica a Independiente en 1973

Cómo surgió el vínculo de "Rey de Copas" con la carta 12

Antes de la Interamericana conseguida en 1976, el candidato a presidente de Independiente José Epelboim utilizó el mote para su campaña apareciendo con una imagen del doce de copas con su cara. Cuando el "Rojo" la ganó en agosto de aquel año el apodo quedó fijo después de que en 1973 se instalara por primera vez.

Ahora, Boca lo utiliza después de ganar la Copa Sudamericana y puede extender su buena racha con la Recopa Sudamericana en 2027 y con su participación en la Libertadores. El "Xeneize" acumula 19 trofeos internacionales y el cuadro de Avellaneda sigue con 18, por lo que desde La Ribera argumentan que ahora el "Rey de Copas" es Boca.

Cuáles son los títulos internacionales de Independiente

Copa Libertadores (7) : 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984.

: 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984. Copa Interamericana (3) : 1973, 1974 y 1976.

: 1973, 1974 y 1976. Copa Intercontinental (2) : 1973 y 1984.

: 1973 y 1984. Supercopa Sudamericana (2) : 1994 y 1995.

: 1994 y 1995. Copa Sudamericana (2) : 2010 y 2017.

: 2010 y 2017. Recopa Sudamericana (1) : 1995.

: 1995. Copa Suruga Bank (1): 2018.

A su vez, el "Rojo" cuenta con dos Copas Aldao, los cuáles fueron torneos oficiales disputados entre la AFA y la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), con los cuales llegaría a la marca de 20 títulos internacionales. Boca, por su parte, suma 23 con las cuatro rioplatenses jugadas: Tie Cup 1919; Honor Cousenier 1920; Escobar-Gerona 1945 y 1946. De esta manera, supera al elenco de Avellaneda también en este récord con las Copas conseguidas a lo largo de la historia del fútbol argentino.