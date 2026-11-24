Un intenso cruce futbolístico se desató en pleno aire de ESPN F90, el programa conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo en la pantalla de ESPN. La discusión se originó a partir de una polémica postura sobre los logros internacionales y el histórico mote que distingue a uno de los clubes más laureados del continente, lo que generó un inmediato choque de miradas en el piso.

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El Negro Bulos abrió el debate al asegurar con vehemencia que Boca Juniors alcanzó una nueva condición simbólica tras su última consagración. La postura causó sorpresa y un rápido rechazo entre sus compañeros, entre los que se encontraban Chavo Fucks y Oscar Ruggeri, quienes siguieron con atención los argumentos presentados durante la emisión.

La postura de Negro Bulos sobre los títulos de Boca

Durante su intervención, El Negro Bulos remarcó que la obtención del trofeo significó un desahogo deportivo y un hito de enorme magnitud para la institución xeneize. En ese sentido, pidió expresamente la intervención de la producción del programa para exhibir en pantalla las estadísticas y repasar la totalidad de las conquistas internacionales que respaldaban su punto de vista.

"Yo creo que el título sí, como ustedes dijeron, coincido, es romper una pared o sacar una mochila para Boca, que hacía 18 años", comenzó señalando el panelista antes de lanzar su definición central. Ante la expectativa y los reparos del conductor, Bulos profundizó su postura: "Boca se transformó con este título en el nuevo Rey de Copas. Está totalmente... Esto no se discute, lo dicen los números. Es el que más copas internacionales tiene, el que más trofeos ganó".

Frente a las quejas del resto de los integrantes del ciclo, el periodista insistió en que la cantidad de títulos acumulados ubica a la entidad de la Ribera en la cima indiscutida. "No hay ninguna barbaridad, los números no están para discutirlo. Boca es el nuevo Rey de Copas. Pollo, te pido, por favor, mirá", le reclamó directamente a Sebastián Vignolo para validar su postura frente a las cámaras.

La respuesta de Chavo Fucks y el origen del apodo

La reacción no tardó en llegar desde el otro extremo de la mesa. Chavo Fucks intervino de forma tajante para frenar la comparación y explicar la génesis cultural e histórica del emblemático apodo que popularizó a Independiente en el fútbol mundial, descartando que una simple suma numérica pueda modificar esa denominación.

"Con todo cariño, eso se lo llamó... De a poquito, se lo llamó a Rey de Copas a Independiente porque fue el primero que llegó a las 12 copas internacionales. El 12 es el rey, el rey de copas. Punto, ahí se terminó. El Rey de Copas es Independiente por eso", detalló Fucks de manera categórica para cerrar el debate sobre el significado original de la figura de la baraja.

Lejos de ceder terreno, Bulos consultó si la explicación anulaba cualquier posibilidad de discusión contemporánea. Ante esa pregunta, Fucks reconoció la estadística general pero ratificó su posición: "No, porque Boca es el que tiene más títulos internacionales en Argentina, pero el Rey de Copas es Independiente por lo que te acabo de decir".

Hacia el final del intercambio, Negro Bulos ratificó su enfoque estadístico y reiteró su mirada: "Yo creo que esto pone en debate, pone en juicio esto que está explicando el Chavo, y que el nuevo Rey de Copas para mí es Boca porque ganó más que todos".