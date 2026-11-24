Sorpresa sobre la hora en Independiente antes de las elecciones: 5 listas y cruces (foto: Nelson Lafit).

El lunes feriado 23 de noviembre del 2026 fue un día agitado e intenso hasta altas horas de la noche para el mundo Independiente, que finalmente tendrá cinco listas oficiales para las elecciones presidenciales en diciembre. El domingo 13 de diciembre, de 8 a 18 en las instalaciones del club de Avellaneda, se desarrollarán uno de los comicios más importantes de la historia de la institución por la crisis estructural que atraviesa desde hace dos décadas.

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Finalmente, no hubo polarización y habrá cinco agrupaciones participantes. Las mismas las liderarán Gastón Gaudio (Gente de Independiente), Luciano Nakis (Lista Roja), Enrique "Quique" Sacco (Movimiento Independiente Auténtico), Daniel González (Agrupación Independiente) y Adrián Simón (Auténticos Rojos).

Los fuertes cruces, las chicanas y las acusaciones estuvieron desde todos lados hasta el final, ya que ninguna lista quiere atribuirse la presencia de algunos dirigentes que durante los últimos 20 años "le hicieron mucho daño" al "Rojo". Por ejemplo, los integrantes de Puro Sentimiento Rojo fueron incluidos en la lista de Sacco y no en la de Gaudio, como se había especulado en las semanas anteriores. Luego de varias horas de tensiones, "rosca" y negociaciones en la sede principal ubicada en la Avenida Mitre 470 en Avellaneda, quedó todo listo en el "Rey de Copas" camino a los comicios que serán en exactamente 19 días.

Oficial: las 5 listas en Independiente para las elecciones en 2026

Gastón Gaudio (Gente de Independiente)

La lista oficial de Gastón Gaudio en Independiente.

Luciano Nakis (Lista Roja)

La lista oficial de Luciano Nakis en Independiente.

Quique Sacco (Movimiento Independiente Auténtico)

La lista de Quique Sacco en Independiente.

Daniel González (Agrupación Independiente)

La lista oficial de Daniel González en Independiente.

Adrián Simón (Auténticos Rojos)

La lista oficial de Adrián Simón en Independiente.

Cuándo son las elecciones para presidente de Independiente

Los socios del "Rey de Copas" tendrán la oportunidad de elegir a su nuevo mandatario el próximo domingo 13 de diciembre de 8 a 18 horas. El lugar elegido para que los hinchas voten es la Sede Social ubicada en Avenida Mitre 470 (Avellaneda) donde los empadronados podrán decidir por el futuro de la institución votando a la Comisión Directiva que prefieran. Actualmente, la máxima autoridad del club es Néstor Grindetti, quien no se presentará como representante del oficialismo en el "Rojo" de Avellaneda.