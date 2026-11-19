Gastón Gaudio no esquiva la política en su carrera hacia la presidencia de Independiente. A menos de un mes de las elecciones del 13 de diciembre, el campeón de Roland Garros 2004 aseguró que no habrá dirigentes del PRO en su lista, pero reconoció que, si gana, le pedirá apoyo a Mauricio Macri, a Javier Milei y a cualquier figura del Gobierno que pueda aportar recursos al club de Avellaneda.

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El extenista, retirado en 2011 de la actividad y que encabeza una de las tres listas que competirán por la conducción del "Rojo", habló en el programa partidario De la cuna al infierno y fue directo sobre su vínculo con la dirigencia política nacional.

Lejos de marcar distancia, Gaudio reconoció su cercanía con el poder, pero que solo le interesa si sirve para beneficiar a la institución. "Yo todo lo que le pueda sacar para Independiente se lo voy a sacar. A Milei, a Macri, a quien sea, le voy a sacar todo por Independiente. Qué me importa. Que estén donde estén. Mientras sea para el beneficio nuestro, ¿quién no quiere todo?", afirmó.

Sin Cristian Ritondo en la lista, pero con el teléfono abierto con varios

Uno de los nombres que surgió en la entrevista fue el de Ritondo, diputado del PRO con pasado reciente en la dirigencia del club. Gaudio fue tajante sobre su eventual participación en la lista: "Ritondo lo conozco de la época de la política, hace 20 años. Pero no va a estar. ¡Pero cómo va a estar! Es un disparate, ¿para qué?".

Sin embargo, cuando un periodista le preguntó si lo llamaría en caso de llegar a la presidencia, el candidato no negó la posibilidad: "Sí, yo tengo relación con todos, no tengo ningún problema con nadie. Si siento que Cristian Ritondo tiene algo que nos puede ayudar desde el lado del Gobierno, como por ejemplo del Pato...".

En la misma línea, Gaudio mencionó a Diego Santilli y destacó su relación personal con él. "Sé que Cristian se lleva muy bien con Santilli, por ejemplo, y Santilli hoy es el jefe de gabinete. ¿Y que no lo voy a llamar a Santilli? A Santilli lo quiero también, es una persona que conozco hace muchos años", sostuvo.

El contraste con sus dichos de septiembre sobre Macri

Las declaraciones llaman la atención porque, en septiembre pasado, Gaudio había marcado una distancia clara con Mauricio Macri respecto de su eventual gestión en Independiente. "A Mauricio lo conozco de otro rubro, nada que ver con Independiente. La gente que te dice 'che, ¿Mauricio te dice algo de Independiente?', no lo conoce a Mauricio. Él no hace nada para el otro. Hace solo lo que le conviene a él. ¡Imaginate si va a hacer algo por mí en Independiente!", había manifestado en diálogo con Radio La Red.

En aquella oportunidad, el empresario aclaró que mantiene una buena relación con el expresidente y que lo quiere "porque tiene sus cosas buenas y malas como todo el mundo". Pero insistió: "Si pensás que Mauricio se va a meter en que yo tenga algo que ver con Independiente... Mauricio lo único que quiere es lo de él".

Dos meses después, el tono cambió: Macri ya no aparece como alguien ajeno al proyecto, sino como una de las puertas que Gaudio está dispuesto a golpear si llega al sillón de Avellaneda.

Cuándo son las elecciones en Independiente

Los socios del "Rey de Copas" elegirán a su nuevo presidente el domingo 13 de diciembre. La votación se realizará en la Sede Social del club, ubicada en Avenida Mitre 470, Avellaneda, donde los empadronados definirán la Comisión Directiva que conducirá la institución.

Quién gobierna hoy el club

La máxima autoridad de Independiente es actualmente Néstor Grindetti, quien no se presentará como candidato del oficialismo. Su salida deja abierta una contienda con tres listas, en la que la relación entre fútbol y política vuelve a ocupar el centro de la escena.