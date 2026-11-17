Falta menos de un mes para las elecciones 2026 en Independiente, que serán el domingo 13 de diciembre en las instalaciones del club de Avellaneda. Una de las instituciones más grandes del fútbol argentino se juega su futuro en los próximos cuatro años, con tres listas por ahora. Las mismas las encabezan Luciano Nakis, Gastón Gaudio y Enrique "Quique" Sacco.

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Mientras que Nakis es un dirigente muy cercano a Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA, el extenista juega su gran carta fuerte con el máximo ídolo histórico Ricardo Enrique Bochini a su lado. Por su parte, el periodista deportivo aparece como el más relegado en los últimos registros y hasta hay quienes dicen que por dicho motivo se puede llegar a bajar a último momento. El plazo límite para confirmar oficialmente los trinomios en las candidaturas es el lunes 23 de noviembre.

Qué dicen las encuestas en Independiente, a días de las elecciones presidenciales

De acuerdo con las publicaciones del periodista partidario Matías Martínez en sus cuentas de Instagram y X, Gaudio aparece por encima de Nakis y Sacco. El promedio de los cuatro registros publicados, que fueron tomados entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre, coloca al "Gato" con el 43.5% de las preferencias. Por su parte, el exdirectivo de Deportivo Armenio se ubica segundo con el 34,5%. Último se ubica el hombre de TNT Sports con apenas alrededor del 6%. En tanto, los indecisos o los que no votarán son el 16%.

Cómo van hoy las encuestas para Presidente de Independiente (periodista Matías Martínez).

Cómo van hoy las encuestas para Presidente de Independiente (periodista Matías Martínez).

Cómo van hoy las encuestas para Presidente de Independiente (periodista Matías Martínez).

Cómo van hoy las encuestas para Presidente de Independiente (periodista Matías Martínez).

Por su parte, desde Espacio Rojo publicaron un sondeo con 1.902 participaciones, que dio el siguiente resultado con Nakis al frente con una gran ventaja:

Luciano Nakis: 1.323 votos (69,6%). Gastón Gaudio: 426 votos (22,4%). Enrique Sacco: 153 votos (8%).

Por su lado, el hincha Pablo Scoglio posteó un sondeo que también coloca a Nakis primero con el 55,1% de las preferencias. En tanto, Gaudio tuvo el 32.6%; Sacco un 7.3 y los indecisos un 5%.

Por último, el medio de comunicación partidario Rojos de Pasión ubicó a Gaudio primero con el 56% de intención de voto, Nakis el 36% y Sacco el 8%.