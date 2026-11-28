Boca Juniors enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura, partido para el que Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya planea el once que saldrá al campo de juego. El DT campeón de la tabla anual y la Copa Sudamericana en 2026 sabe que tiene dos bajas, pero también habrá un cambio en la formación. Lo que sí es seguro es que Santiago Ascacíbar volverá a ser titular tras quedarse en el banco en el triunfo por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Las dos bajas de Arruabarrena en Boca para jugar vs. Gimnasia en La Bombonera

La incógnita pasaba por si Milton Delgado estaría o no desde el arranque contra el "Lobo" ya que se retiró lesionado ante la "Lepra" hace pocos días atrás. Si bien trascendió que no tiene lesión, lo cierto es que el cuerpo técnico elegirá "cuidarlo" pensando en los próximos compromisos (posibles semifinales del campeonato y final de la Copa Argentina vs. Platense) y su lugar lo ocuparía Tomás Belmonte. Este último viene de ser titular en lugar del "Ruso" contra los mendocinos y se mantendría en el equipo del "Vasco" que buscará las semifinales.

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Por otro lado, el descartado para este compromiso es Williams Alarcón. El volante chileno salió llorando del campo de juego de La Bombonera contra Independiente Rivadavia y a falta del parte médico oficial, se trataría de un desgarro en el aductor. De ser así, se perdería todos los encuentros que le queden a Boca para el resto del 2026 en el que puede afrontar una semifinal y una final del Clausura (si la gana también el Trofeo de Campeones), además del duelo ante el "Calamar" del miércoles 2 de diciembre en Santiago del Estero.

Milton Delgado, en duda para jugar en Boca vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Con Delgado en duda, los 11 del Vasco Arruabarrena en Boca para jugar vs. Gimnasia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte o Milton Delgado; Tomás Aranda, Sebastián Villa, Miguel Merentiel.

Cuándo juega Boca vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Lobo" tendrá lugar este domingo 29 de noviembre desde las 20.30 en La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de ESPN Premium, TNT Sports, además de las plataformas Disney+ y HBO Max. El ganador se verá las caras con Rosario Central o Barracas Central, quienes se medirán a partir de las 17 horas. Si el "Canalla" avanza, definirá en el Gigante de Arroyito una hipotética final contra el que pase. Si lo hace el "Guapo", será visitante en ambos casos.

Del otro lado del cuadro, este sábado se llevarán a cabo los cruces Vélez vs. Independiente y Instituto vs. River Plate. Los dos que ganen pasarán a semifinales y la final del certamen está pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.