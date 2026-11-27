Mientras Boca Juniors se prepara para terminar el año de la mejor manera después de haber sido campeón de la tabla anual y la Copa Sudamericana, se confirmó que hubo sondeos por un jugador que está en el radar de River Plate para el mercado de pases venidero. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, contó que el "Xeneize" consultó por Francisco Álvarez, quien podría llegar al "Millonario" en 2027. Sin embargo, el futbolista todavía no está vendido y hasta podría jugar en el exterior.

Boca preguntó por Francisco Álvarez: qué se sabe y por qué se lo puede "robar" a River

"Estuvimos hablando cuando fue la venta de (Leandro) Lozano", esbozó el mandamás del "Bicho" con respecto al interés de Boca por el defensor del elenco de La Paternal que sí existió. El lateral arribó al conjunto "Azul y Oro" en junio del 2026 convirtiéndose en una pieza fundamental para Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. En ese momento, Juan Román Riquelme puso el ojo en Álvarez, pero finalmente su llegada no pudo concretarse, lo que no quiere decir que no avancen en las próximas semanas.

{{{htmlAmp}}}

A su vez, Malaspina puso paños fríos a la situación y agregó: "Hoy estamos en el campeonato todavía, creo que es todo muy prematuro. Lo están viendo de afuera. Hay que esperar la mejor oferta que le sirva al jugador de Argentinos. Somos un club vendedor y tenemos que tener a alguien preparado para reemplazarlo". De esta manera, dejó en claro que todavía no hubo venta y que el zaguero pertenece al club, por lo que los que lo pretendan deberán seguir esperando.

Qué dijo Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, sobre la venta de Francisco Álvarez

"Lo vamos a vender al que ponga más plata. No importa eso. La verdad que River hizo una oferta en junio que eran tres millones de dólares a pagar en dos años y hasta ahora no hubo otro club que haya ofertado", sostuvo Cristian Malaspina acerca de la chance de vender al defensor. El "Millonario" es el principal candidato a quedarse con el defensor, más aún sabiendo los problemas económicos que tiene el "Bicho" de La Paternal y que necesita vender. Según informó el periodista Germán García Grova la primera oferta fue de 3 millones de dólares por el 50% del pase del zaguero. Sin embargo, Argentinos pretende más dinero y ya se lo hizo saber a River. De hecho, quiere que al menos paguen el 70% de la ficha en una suma de 6 millones de dólares, es decir el doble de lo que tiene pensado desembolsar el "Millo".

Francisco Álvarez sigue en el radar de River

Cuándo juega Boca vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Lobo" tendrá lugar el próximo domingo 29 de noviembre desde las 20.30 en La Bombonera. El ganador se verá las caras con Rosario Central o Barracas Central, quienes se medirán a partir de las 17 horas. Si el "Canalla" avanza, definirá en el Gigante de Arroyito una hipotética final contra el que pase. Si lo hace el "Guapo", será visitante en ambos casos.