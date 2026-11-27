No hay duda alguna de que Boca fue el mejor equipo que se desempeñó en la Copa Sudamericana y, gracias a ello, se quedó con un cupo que le permite ingresar a la próxima Copa Libertadores. Aunque no fue el único que se benefició en lo que respecta al acceso a las copas internacionales, debido a que la vuelta olímpica en Barranquilla generó una serie de efectos en la tabla anual de la Liga Profesional que entregó algunas sorpresas.

{{{htmlAmp}}}

Lo primero que hay que mencionar es que el conjunto Xeneize ingresó a la máxima competición de clubes por dos caminos distintos. Uno, por haberse quedado con la tabla anual de la Liga Profesional, y el otro, por la copa que obtuvo frente a Atlético Mineiro. Sin embargo, la CONMEBOL reconoció que este último cupo es el que lo termina de colocar dentro del certamen. Por ende, el primero que estuvo en su posesión quedó liberado y fue para Rosario Central.

Los equipos beneficiados

Argentinos Juniors: el conjunto de La Paternal se quedó con el cupo de acceso directo que estaba en manos de Rosario Central y no tendrá que competir en la instancia de repechaje.

Independiente Rivadavia de Mendoza: el equipo mendocino se encontraba clasificado a la Copa Sudamericana de la temporada 2027, pero ahora podrá sumar minutos desde la segunda instancia de repechaje de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata: si bien el Pincha cuenta con la chance de ingresar a la Libertadores en caso de ganarla, si la pierde podrá quedarse con el último cupo que corresponde a la Copa Sudamericana.

Platense: el Calamar, por formar parte de la final de la Copa Argentina y tener de rival a Boca, se quedó con dicho cupo, que le permite nuevamente sumar minutos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hay otro detalle que todavía es importante y es que Boca puede llegar a generar que más equipos ingresen a la Copa Libertadores, como también a la Copa Sudamericana. Esto podrá ser posible en caso de que se quede con el Torneo Clausura y el cupo que entrega dicho certamen a la máxima competencia internacional. Aunque todo depende de cuál sea el equipo que alcance la instancia final como su adversario.

Así quedaron los cruces de los playoffs del Torneo Clausura 2026

La contundente victoria de Boca frente a Independiente Rivadavia provocó que se definieran cada uno de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura. La próxima instancia del certamen se llevará a cabo durante el fin de semana y así quedarán definidos los semifinalistas de ambas llaves.