El Atlético de Mineiro de Brasil vive horas críticas a horas de la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. A dos días del partido que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de la mencionada ciudad, la barra del equipo brasileño apretó al plantel y el video no tardó en hacerse viral.

{{{htmlAmp}}}

Los hinchas le reclamaron a uno de los futbolistas el flojo presente y le advirtieron no sólo del rival que tendrán enfrente, sino también de su máxima figura.

La barra del Atlético Mineiro apretó a los jugadores antes de la final de la Copa Sudamericana vs. Boca

"Cuatro finales perdieron, no pueden perder la quinta. Se enfrentarán a Paredes que ya hizo un gol en la semifinal, van a jugar contra un equipo aguerrido. Ustedes juegan como Cenicienta y no están ganando", esbozó un fanático furioso contra el arquero Everson en suelo colombiano. A su vez, el barra remarcó que gastaron 15.000 reales en el viaje y el club no les dio absolutamente nada.

"La gente quiere que respeten la historia del escudo y que jueguen como hombres. No vamos a ir perder, ellos juegan a ganar. Si juegan como Cenicienta va a estar todo mal y los vamos a esperar aquí. Jueguen como hombres", cerró.

El mal momento de Atlético Mineiro antes de la final de la Copa Sudamericana

El presente del "Galo" no es para nada positivo en la previa del duelo ante Boca. Su último triunfo fue el pasado sábado 17 de octubre cuando venció por 1 a 0 a Coritiba en el marco de la fecha 31 del Brasileirao. A partir de ahí perdió 2 a 0 con Montevideo City Torque en la vuelta de la semifinal de la Sudamericana -igualmente clasificó a la final por el 3 a 0 conseguido en la ida-, perdió cuatro y empató los dos últimos. Incluso sufrió bajas y tiene jugadores en duda, por lo que Eduardo Domínguez no la tendrá fácil para armar el once titular que saldrá al campo de juego.

El hincha brasileño que increpó a Everson antes de la final de Atlético Mineiro ante Boca por la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: todos los detalles

El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. En caso de que persista el empate en los 90 minutos habrá alargue y si se mantiene la igualdad definirán por penales.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023). Ahora, tendrá la inmejorable oportunidad de levantar el trofeo que ya ganó tanto en 2004 como en 2005.