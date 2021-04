YouTube hará una prueba para eliminar el contador de "no me gusta"

YouTube es la red de videos más importante del mundo. En busca de mejorar la experiencia de todos sus usuarios, tanto para los creadores de contenido como para quienes la visitan solo para ver videos, la plataforma ofrece cambios constantemente. Según un posteo en el Twitter de la empresa, YouTube comenzará a probar un nuevo diseño en su plataforma: no mostrará públicamente la barra de dislikes, o al menos no se verán la cantidad de "no me gusta" en los videos.

En las próximas semanas YouTube lanzará su prueba de eliminar el conteo de "no me gusta" de sus videos en un reducido grupo de usuarios. El principal objetivo que persiguen desde la plataforma es, por un lado, cuidar a los creadores de contenido y también frenar campañas haters contra determinados videos. De todos modos, desde la compañía informaron que el botón de dislike no desaparecerá de la aplicación sino que solamente se ocultará la cantidad de "no me gusta".

Los dislike mobs son grupos organizados de personas que repudian determinados videos sin siquiera verlos. Se trata de una de las principales preocupaciones de YouTube desde hace años y los nuevos cambios buscarán limitar esas campañas negativas que afectan al bienestar de los creadores de contenido. Aunque no se muestre más el contador de dislikes, los youtubers podrán seguir accediendo a esa información desde YouTube Studio.

Dependiendo de la respuesta que vaya recibiendo la compañía a través del feedback con los creadores de contenido, se definirá si la medida alcanzará a todos los usuarios. Por el momento, YouTube no confirmó cuánto tiempo durará la prueba por lo que habrá que esperar para saber si la eliminación del contador de dislikes será algo general o solo un intento más de la empresa por ofrecerle a sus usuarios una mejor experiencia.

Los videos con más dislikes de YouTube

Paradójicamente, el video con más "no me gusta" de todo YouTube fue uno subido por la propia empresa: se trata de "YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind", que tiene más de 19 millones de dislikes. A fin de cada año, la compañía hace un resumen con los personajes y los momentos más destacados del año. El segundo en la tabla es el tráiler de "Sadak 2", una película india lanzada en el 2020 que suma más de 13 millones de "no me gusta". El podio lo cierra "Baby", la canción de Justin Bieber y Ludacris que salió en el 2010, que supera los 12 millones de dislikes.