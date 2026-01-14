Yanina Latorre se metió en el conflicto entre La Reini y Vero Lozano: "No entiende nada"

Yanina Latorre se la pudrió a Sofía Gonet luego de que criticara el programa de Veronica Lozano .

El cruce entre Sofía “La Reini” Gonet y el programa que conduce Vero Lozano sumó en las últimas horas una nueva voz filosa. Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica y apuntó contra la influencer luego de que esta manifestara su enojo por cómo se desarrolló su entrevista en Cortá por Lozano (Telefe).

A través de su cuenta de X, Latorre fue tajante al analizar las declaraciones de Gonet: “Esta chica no entiende nada de televisión”. En otro mensaje, sumó con ironía: “Primera vez y última que voy… lo preocupada que está Lozano”. Y remató con una crítica directa al planteo de la influencer: “Si no le preguntan por el quilombo que ella misma subió del ex, ¿por qué le van a preguntar? ¿Le van a pedir recetas?”.

El conflicto se había desatado luego de que Sofía “La Reini” Gonet relatara su malestar por la nota que dio en el ciclo vespertino. Según contó, había aceptado la invitación con la expectativa de hablar sobre su participación en MasterChef Celebrity, pero terminó sintiéndose expuesta al ser consultada casi exclusivamente por su vínculo con Homero Pettinato. “Yo pensé que íbamos a hablar de MasterChef. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef”, sostuvo.

El fuerte enojo de Sofía Gonet

En su descargo, la influencer aseguró que atravesó el momento como una situación de incomodidad y desprotección. “Todos los canales diciéndome de la pelea con Homero Pettinato. Todos en contra mío. Súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente, me tenían que cuidar”, expresó.