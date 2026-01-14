Estalló una inesperada guerra entre dos figuras de Telefe: "Un puñal en la espalda"

Estalló una inesperada guerra entre dos figuras de Telefe.

Lo que debía ser una visita protocolar para promocionar el reality estrella del canal terminó en un escándalo. Sofía Gonet, la participante de MasterChef Celebrity, utilizó sus redes sociales para hacer un descargo furioso tras su paso por el living de Vero Lozano, acusando a la producción de haberle tendido una trampa en vivo.

"Acabo de tener mi primera crisis de diva televisiva. Para mí, fundamentada", arrancó "La Reini" en su relato. Según contó, ella no quería asistir al ciclo porque no suele dar notas, pero accedió por una "bajada del canal".

El malestar comenzó apenas se sentó. Gonet relató que, en lugar de hablar de gastronomía, la interrogaron sobre su antigua relación sentimental, rompiendo una regla personal que ella mantiene a rajatabla. "Me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero... Yo pensé que íbamos a hablar de Masterchef", se quejó.

La incomodidad escaló cuando la hicieron participar de un juego donde debía comparar a los integrantes del programa con platos de comida. "Conocía a dos, a los demás no los conocía, no sé ni cómo se llaman. Tenía que inventarles qué platos eran", disparó, ninguneando al equipo de Cortá por Lozano.

Sofía Gonet estalló de la furia contra Verónica Lozano.

La traición del informe

Pero la gota que rebalsó el vaso fue el "tape" de homenaje. Gonet esperaba ver un resumen de su esfuerzo en las cocinas, sus clases de perfeccionamiento o sus producciones de moda, pero se encontró con otra cosa. "No hubo ni un solo clip de Masterchef. Eran todos los canales hablando de la pelea con Homero Pettinato", reveló indignada. Para la influencer, esto fue una jugada sucia de la propia emisora: "Me sentí súper humillada, como si me hubieran clavado un puñal en la espalda, porque supuestamente me tenían que cuidar".