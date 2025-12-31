La Reini intenta dejar atrás su separación.

Después de un año marcado por la exposición mediática y el escándalo con Homero Pettinato, Sofía Gonet, más conocida como La Reini, decidió cerrar el 2025 de una manera tan llamativa como polémica. Lejos de un diván tradicional, la influencer mostró cuál fue su particular forma de hacer “terapia” y dejó a todos descolocados.

“Hola, Reinis, acompáñenme a hacer terapia después de un año bastante polémico”, lanzó en un video que compartió en sus redes sociales, anticipando que lo que venía no iba a ser convencional. Con su estilo irónico, reflexionó: “Dicen que fin de año es para hacer balances, pero yo prefiero hacer compras. Porque cuando tenés peleas mediáticas, decepciones amorosas y una reputación en juego, lo mejor que podés hacer es vestirte”.

La "terapia" de La Reni

A partir de ahí, La Reini mostró paso a paso su recorrido por locales de lujo y marcas internacionales. La primera parada fue Zadig & Voltaire, donde buscaba un bolso grande para el día a día. “Me terminé eligiendo uno de los modelos más clásicos, pero en tamaño XL”, contó, y aclaró sin vueltas que los precios de las carteras oscilaban entre 900 y 1500 dólares.

Luego pasó por otro local de Patio Bullrich, al que elogió por la calidad de los cueros. Aunque la idea inicial era mirar, terminó llevándose varias prendas. Entre sus compras destacó un saco oversize color chocolate, un mini short, un mono de denim y un top de cuero rojo. “Acá cada prenda rondaba entre los 200 y los 500 dólares”, detalló, sin filtro.

El raid siguió por Swarovski y Zara, aunque allí nada la convenció. La situación cambió al llegar a Hermès, donde sumó más prendas y accesorios, y culminó en Victoria’s Secret, donde se stockeó de lencería, pijamas, cremas corporales y bodysplash. “Me llevé un millón de bodyscrubs y cremas”, enumeró, entre risas.

La Reini hace terapia yendo de compras.

Antes de cerrar el video, La Reini hizo una aclaración que no pasó desapercibida: “No chicos, nada de esto es canje. No hago canjes”. Y concluyó con una frase que resume su particular método de sanación: “Terminé agotada, pero curó bastante mi corazón roto”.

La repercusión en redes

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y generó una catarata de reacciones. Mientras algunos usuarios cuestionaron su nivel de gasto y se preguntaron “¿de dónde saca la plata?”, otros la celebraron y la tomaron como inspiración.

Comentarios como “Yo ya no hago canjes, amor, icónica”, “Voy a poner este video en mi mood board del 2026”, “Quiero una amiga como la Reini que te diga de salir a comprar como terapia” y “Manifestando hacer terapia como vos el año que viene” inundaron las redes.

Una vez más, Sofía Gonet logró lo que mejor sabe hacer: convertir su vida personal en contenido viral y marcar agenda, incluso cuando se trata de sanar heridas tras un escándalo mediático.