¿Cuál es la nueva función de WhatsApp que elimina los audios y cómo los reemplaza?

Cómo transcribir un audio de whatsapp

Una de las funciones que WhatsApp dispone y que le dio mucha popularidad es mandar audios de manera rápida y sencilla a cualquier contacto que se tenga agendado, aunque no siempre es posible escucharlos. Es por ello que la app sumó una función que permite eliminar la escucha de forma definitiva y a la vez tener conocimiento del contenido del mensaje.

Solo alcanza con mantener apretado el botón del micrófono y comenzar a hablar para que el celular capte de gran manera la respuesta que uno pretende dar. Una práctica que es bastante utilizada para situaciones en las que es más rápido conversar que escribir textos. También es una forma de que el otro pueda comprender el tono de las palabras y no haya dudas sobre lo que se pretende comunicar.

Cómo transcribir un audio de whatsapp

"Pará Benja", expresó Andifueente, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Su posteo muestra una conversación con un hombre que le propone una salida y lo hace por medio de varios audios de WhatsApp. Lo particular es que los mismos debajo del globo del mensaje exponen una opción que sumó en el último tiempo y que permite transcribir lo que se encuentra oral gracias al uso de la Inteligencia Artificial de Meta.

Lo único que se debe realizar para pasar de audio a texto cada mensaje que se recibe es mantener actualizada la aplicación de WhatsApp. Si bien es cierto que en algunos casos los cambios se aplican de manera automática también sucede que muchas personas postergan la descarga de nuevas versiones con el fin de mantener espacio dentro del celular y esto los priva de disfrutar de todos los beneficios que la aplicación ofrece.

¿Cómo ver los mensajes de WhatsApp sin clavar el visto?

En muchos casos, se necesita leer un mensaje pero sin clavar el visto porque no se puede responder en el momento o solo por curiosidad. Hay aplicaciones que ofrecen realizar esta actividad sin que el otro observe la presencia del tilde azul. Sin embargo, no es recomendable usarlas porque son creadas por empresas o personas que pueden acceder a datos sensibles y que no es necesario compartirlos con desconocidos.

Aunque existen otras maneras para leer los mensajes sin clavar el visto en la conversación. La primera de ellas es sacar la verificación de lectura, lo que permitirá acceder a los chats sin que el otro se entere de si el mensaje fue o no leído. Mientras que una segunda alternativa se encuentra vinculada con las notificaciones que Android presenta en la pantalla de inicio como también en la de bloqueo. Solo es necesario tener habilitado el historial de notificaciones para luego acceder al listado y ver lo que un contacto mandó.

Una tercera propone realizar una búsqueda interna dentro de aplicación para observar los últimos mensajes que se compartieron con un determinado contacto. Es la menos desaconsejable de las tres, debido a que solo muestra algunos y no de manera completa.