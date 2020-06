Muchas veces tenemos curiosidad por abrir mensajes sin que la otra persona sepa que los viste. De hecho, WhatsApp permite que no dejes "tildes azules" en los diferentes textos que te envían. Sin embargo, esta opción aún no está disponible para los audios y eso es lo que la mayoría de las personas solicitan a modo de actualización. De todas formas, no desesperes: hay un truco para vulnerar el sistema y que el remitente jamás sepa que ya lo oíste.

¿Cómo tenés que hacer? Es muy simple: al momento de recibir el mensaje de voz, deberás colocar tu teléfono celular en "Modo Avión". De esta forma, tanto los datos móviles como el Wi-Fi quedarán desconectados y toda la actividad que realices en el servicio de mensajería jamás será develada al exterior.

Así las cosas, WhatsApp no tendrá manera de develar tu información acerca de tus movimientos. Este truco funciona a la perfección en la mayoría de los smartphones y logran que esa "doble tilde azul" no aparezca. Luego de oír el audio, ya no tendrás la prisa de contestarlo con rapidez. ¿Por qué? ¡Porque la otra persona jamás se enteró que la escuchaste!

Desactivá el 'Modo Avión' cuando decidas contestar ese audio, dado que es posible que (al regresar la conexión de datos) tu actividad se actualice por defecto. ¡Pero al menos habrás ganado un tiempo con el que antes no contabas!