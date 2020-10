Viviana Canosa es una de las principales detractoras del gobierno actual que comanda Alberto Fernández. Esta vez, en su programa "Nada Personal", por El Nueve, tuvo como invitada a Laura Di Marco. La periodista y escritora, que decidió realizar la biografía no autorizada de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, lanzó insólitos comentarios contra la expresidenta que fueron motivo de burlas en las redes sociales.

En la entrevista, ante las consultas de la conductora macrista, la periodista de La Nación opinó sobre su pensamiento político: "Yo creo que Cristina es populista, una autoritaria. Cristina cree que si ella o su fuerza gana las elecciones tiene el derecho de hacer cualquier cosa. No cree en la división de poderes, supone que quien gana las elecciones tiene derecho sobre la justicia, por eso avanza sobre ella. El populismo es un sistema autoritario, eso está en su cabeza".

Más allá de la ideología de la dirigente, hoy a cargo del Senado, Di Marco hizo un insólito análisis psicoanalítico de Cristina Kirchner. "La Plata, cuando ella era adolescente, era muy clasista. Ella quedó fijada en ese momento, era 'la hija del colectivero', quería pertenecer. Le dijo a su padre adoptivo que no quería ir al colegio estatal porque lo 'fashion' era ir a un privado. Quizás eso no lo pudo resolver porque no lo trabajó", manifestó.

Laura Di Marco es recordada por haber escrito en una libro sobre La Cámpora que los dirigentes se encontraban en un local ubicado en Viamonte y Córdoba que son paralelas.

Mirá el video:

Al mismo tiempo, siguiendo por esa línea, expresó insólitamente: "Cristina, tal vez, si hubiese ido a un psicólogo, hoy el país no sería así. Creo que gran parte de su resentimiento es lo que volcó después para castigar. Tiene una ferocidad que no encuentra un límite. Fue dos veces presidenta, podría decir... 'Me retiro'". Y agregó de forma clasista y discriminatoria: "¿Vos sabés que no hablaba de adolescente? Se creía 'la hija del colectivero' y sus amigas eran hijas de profesionales. Era muy soberbia, escondía un complejo de inferioridad. Y cuando se va a Santa Cruz, se pone en esa posición de abogada". Dando la razón, Canosa cerró: "Tremendo, en eso pensaba. De no hablar nada a hacer unas cadenas nacionales que duraban días, ¿no? Como que ahí va cerrando todo".

Por último, manteniendo ese discurso despectivo, la periodista de La Nación dijo: "Ella dice que tiene un discurso agresivo contra la gente rica, pero en realidad siempre quiso ser eso. Quiere apropiarse de emblemas de la clase alta, de hecho vive en Recoleta, podría vivir en otro barrio". Y sentenció: "Ella es una chica de Tolosa, es hija de madre soltera, fue al colegio becada, lo debe haber vivido como algo muy humillante. Y en Néstor terminó encontrando una especie de padre, que le dio un nombre y un estatus".