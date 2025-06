Una mujer encontró un tesoro en el ático de su casa y lo vendió por 28 mil dólares

Una mujer descubrió un tesoro impensado tras subir al ático de su casa y la historia se volvió viral en las redes sociales. Muy de vez en cuando, se viralizan diferentes historias llamativas de personas que encuentran tesoros invaluables que los convierten en millonarios de la noche a la mañana. Este fue el caso de esta mujer, que encontró un objeto valuado en 21 mil libras, un equivalente a 28 mil dólares (que serían 33,8 millones de pesos argentinos).

La mujer, oriunda de Gran Bretaña y cuya identidad no trascendió, estaba buscando objetos valiosos antiguos en el ático de su casa para poder pagar el casamiento de su hija. En medio de su búsqueda, encontró uno de los discos más antiguos y valiosos de The Beatles, el icónico grupo musical inglés, en su versión vinilo. Como si esto fuese poco, también tenía cartas firmadas por los artistas. Aunque no lo sabía, ese tesoro estuvo durante más de 40 años en su casa.

El dato curioso es que esta mujer es nieta de quien fue la ama de llaves de Paul McCanrtney. Inmediatamente, llamó a un coleccionista experto en discos y objetos antiguos, Paul Fairweather, quien le dijo que podía darle 5 mil libras. Pero ese dinero no le era suficiente para pagar los gastos de la boda de su hija. Por esta razón, recordó que también tenía otros vinilos viejos. En total, sus tesoros valían 21 mil libras.

"Bajó con una maleta rosa que contenía unos 50 discos. Entre ellos saqué el Álbum Blanco de los Beatles y lo primero que siempre hacés con el Álbum Blanco es mirar el número estampado en el frente”, contó el coleccionista. Y agregó: “Este era cero cero cero cero cero cero siete. Ella no tenía idea de lo que significaba, así que le expliqué que todos los álbumes estaban numerados y que 0000007 era el número más bajo que se podía obtener. Valía como 21 mil libras”.

Una pareja británica encontró otro tesoro impensado en su casa

En los últimos meses, se dio a conocer una historia muy similar de una pareja británica, que vivió una experiencia inesperada que rápidamente captó la atención en redes sociales. Se trata de Josh Brooks y su esposa Emily, quienes estaban renovando una antigua casa en Londres. En medio de los trabajos, encontraron un verdadero tesoro escondido bajo una alfombra.

El descubrimiento fue compartido en la cuenta de TikTok @brooks_renovation, donde el video se volvió viral en pocas horas. Mientras retiraban la alfombra vieja de uno de los salones principales, se toparon con un piso de parqué con diseño de diamante, hecho de madera noble y de altísimo valor. Según informó el New York Post, el piso podría valer hasta 30.000 dólares, ya que se trata de un tipo de parqué muy costoso y poco común, fabricado con maderas como el roble, el nogal o la caoba.

Estas maderas no solo destacan por su durabilidad, sino también por su estética refinada. Aunque durante la visita inicial a la casa la pareja había notado un fragmento del piso que estaba salido, nunca se imaginaron que estaba en tan buen estado. Su tan buena conservación se debió a la alfombra, que sin quererlo lo protegió del uso diario.