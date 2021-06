Un perro le hizo pis a una intendenta de Jujuy mientras daba su discurso

Ocurrió en la ciudad de Maimará, en Jujuy, cuando inauguraba una obra la intendenta Susana Prieto. El animal entró en escena y sorprendió a todos.

En Maimará, en la provincia de Jujuy, un acto oficial del gobierno local recibió una inesperada visita. Mientras la intendenta Susana Prieto daba su discurso, que fue transmitido en vivo por Facebook, un perro entró en escena, se acercó a la mujer y le hizo pis.

El evento de presentación de un destacamento, que permite a los vecinos hacer algunos trámites sin tener que movilizarse hasta otra localidad, se viralizó en las redes por el accionar del can que irrumpió el acto en varios momentos. Primero cuando orinó a Prieto, y después cuando buscó más fama y apareció nuevamente en el plano de las cámaras del Municipio.

El hecho ocurrió el 23 de junio, por la tarde, y quedó registrado por la emisión en vivo que hizo la Municipalidad de Maimará en Facebook.

Macri confirmó que quiere al Dipy, Maximiliano Guerra y Casero de candidatos

El ex presidente Mauricio Macri adelantó que quiere como candidatos para estas elecciones 2021 a figuras mediáticas que no están involucradas en el mundo de la política partidaria y lanzó algunos nombres como cantante de cumbia El Dipy, el humorista Alfredo Casero y el bailarín Maximiliano Guerra.

"Todos aquellos que se quieran sumar, especialmente aquellos que nunca han hecho política", respondió Macri cuando le consultaron si estaba de acuerdo con las declaraciones de Patricia Bullrich de sumar a mediáticos a Juntos por el Cambio.

"Lo voy a hacer con Maxi Guerra que está muy entusiasmado en participar", agregó Macri en referencia a la invitación a integrar Cambiemos que ahora pasaría a llamarse Juntos para borrar el pasado político del partico. El ex presidente también mencionó al radical y médico Facundo Manes, quien en las últimas semanas se mostró como una alternativa dentro de Cambiemos en representación del radicalismo dentro de la coalición electoral.

Mauricio Macri: "Por suerte no me tocó gobernar la pandemia"

El ex presidente pareció mostrarse aliviado por no estar liderando a la Argentina en la actual situación pandémica. En diálogo con TN, el dirigente de Juntos por el Cambio manifestó: "Muchos que me quieren dicen que por suerte no me tocó gobernar la pandemia,(porque) con el kirchnerismo enfrente, por cualquiera de las dos razones, siempre hubiese sido agredido y obstaculizado". Mientras que, de manera insólita, destacó sobre su espacio: "Nosotros hemos tenido, contrariamente a lo que dicen, una actitud muy responsable".

Al mismo tiempo, refiriéndose al momento que está atravesando el mundo, Macri analizó cómo sería él como gobernante: "Hubiese sido durísimo, aunque hubiésemos tenido la mitad de los muertos. Está siendo duro para todos los presidentes del mundo. Es una gran responsabilidad".