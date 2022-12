Top 10: los momentos virales del 2022 que encendieron las redes sociales

En el cierre del 2022, desde El Destape te mostramos los 10 momentos más inéditos de las redes sociales que se volvieron virales.

Si algo tuvo este 2022 es un sinfín de momentos que se volvieron virales en las redes sociales y despertaron todo tipo de reacciones por parte de los usuarios. Los protagonistas son un montón: historias de perros y otros animales, videos de OVNIs, fenómenos paranormales, historias de vidas y lo que dejó la consagración de la Selección Argentina como campeona del Mundial Qatar 2022.

Twitter, TikTok, Instagram y Facebook son las redes sociales que la gente consume mayormente y donde se ve la mayor parte del contenido que luego se hace viral. El contenido que llegó a la gente se dio a través de fotos, videos o relatos escritos. Desde El Destape, te mostramos los 10 más icónicos del 2022 para cerrar el año y darle la bienvenida al 2023.

El chofer de la línea 152 que se volvió viral

Esto ocurrió a principios del 2022, y el estallido de las redes ocurrió tras el agradecimiento de una joven al chofer del colectivo en el que viajaba por su gran amabilidad. La madre de la pasajera es usuaria de Twitter y publicó un video donde se puede ver y escuchar una conversación que tiene con el empleado de una línea de bondis porteña que demostró sentir pasión por su trabajo.

"El colectivero que me tocó hoy es un amor, va cantando. Señor, lo quiero", le escribió la joven a su madre, admirada por el buen humor del conductor del vehículo en el que viajaba. "Muchas gracias. A mi me ayuda mucho lo que me decís, así que te agradezco mucho", respondió por su parte, con un tono bienhumorado, el chofer del interno 46 de la línea 152.

Ola polar en Argentina: el video viral de animales que amanecieron congelados

En el mes de junio de 2022, se desató una ola polar en todo el país con temperaturas bajísimas. El hecho ocurrió en un campo de Chubut, donde se vio a un reptil completamente congelado e inmovilizado.

El video viral fue compartido en Tik Tok y replicado por varios portales en las redes. Allí se observa a un trabajador rural de la zona agarrando una víbora congelada en medio del campo. "Mirá si no hace frío, hasta las víboras se congelaron acá", expresó al respecto de la sorprendente situación. "¡Qué la parió!", agregó.

Invitó a celebrar los 70 años de su ferretería con "una copita champagne" y se volvió viral

El 1 de mayo fue el día en el que se celebró el día del trabajador a nivel internacional, pero para Norma Tossatto y su familia esta fecha tiene un significado especial. Horas antes de que llegara el primer día de mayo, Agustina, la nieta de Norma, compartió un tweet que rápidamente se volvió viral en redes sociales: el mismo día que se celebra a los trabajadores, Tossatto celebró los 70 años de su ferretería.

"El 1° de mayo este negocio cumple 70 años. Vení a a tomar una copita de champagne", se puede leer en el cartel que Norma colgó dentro de su negocio y al cual su nieta fotografió y compartió en redes sociales. Ubicada en la localidad de Lanús, la ferretería celebró su 70° aniversario y, junto con ella, Norma Tossatto obtuvo el increíble reconocimiento de vecinos e internautas que celebraron el éxito y entusiasmo con el que realiza su trabajo.

La emocionante despedida a Porota, la perrita de un cuartel de Bomberos

Un momento conmovedor se vivió en el cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de Comodoro Rivadavia. Se trató de la jubilación de Porota, una perrita que estuvo durante muchos años junto a los bomberos, quienes le hicieron un sentido homenaje que se viralizó en las redes.

"Emoción. Se retira Porota, la perrita cuartelera de Bomberos de kilómetro 3 (Comodoro Rivadavia). Saludo uno Porota y a disfrutar tu jubilación", expresó junto al video de la despedida. Allí se vio un saludo protocolar de los bomberos presentes y el saludo con caricias y besos hacia el animal.

Preguntale, el perro gaucho que usa boina y anda a caballo por el campo

El ritmo de vida de un perrito recorrió las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones en todos los usuarios de TikTok. Se trata de Preguntale, el "perro gaucho" que se volvió viral por su particularidad de vestirse con boina, poncho, andar a caballo y hasta esperar a su dueño con un asado.

El usuario de TikTok @diegocuadro816 se encargó de hacer varios videos y mostrar a Preguntale, su perro, quien "hace" todas las tareas del campo donde vive. La manera terrenal de cortar el pasto, andar a caballo y esperar a su dueño con un asado deslumbró a los internautas.

Crearon una "red social" de gatitos en el ascensor de su edificio y se volvieron virales

El ascensor de un antiguo edificio de Palermo de más de 100 años se convirtió por algunos días en un espacio de intercambio casi epistolar de fotos de gatos entre los vecinos. La historia se volvió viral en Twitter y TikTok gracias al relato de Emilia y Santiago, dos habitantes de la residencia que narraron la situación y conquistaron a millones de internautas amantes de los gatos, y quienes dialogaron con El Destape.

La principal protagonista de la historia fue Marta, la mascota que tiene una de las familias del edificio y quien llamó la atención de Emilia por su constante llanto durante las noches. Luego de un tiempo de escuchar los lamentos del animal, la joven fotógrafa decidió pegar un cartel para alertar sobre la situación y priorizar el bienestar de la gatita. "Hay un gatito que llora por las tardes y las noches. No molesta pero me da pena. Denle mucho amor, ¡es un michi! (va con toda la buena onda)", escribió Emilia en una hoja y pegó la nota en el sitio en común que utilizan todos los habitantes: el ascensor. Sin embargo, nunca imaginó lo que pasaría después.

Una perrita se accidentó y sus "amigos" la esperaron en el veterinario

Un video viral recorrió el universo de las redes sociales enterneció a todos los internautas. Los protagonistas principales son tres perritos, quienes se acercaron a la puerta de un veterinario para ver cómo estaba su amiga canina accidentada.

El video furor lo publicó un veterinario oriundo de la ciudad bonaerense de Olavarría a través de Instagram, en el cual se observa a una perra accidentada que estaba siendo curada por el profesional, y en ese momento, capturó un curioso momento.

Ultimátum, la banda de "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz"

"Eduaaardo, vení a buscar a Juan Cruz" se convirtió en un hit nacional a fines de agosto tras lo ocurrido en la plaza Dorrego del barrio de San Telmo. Pablo Krauss, Harry Barcia, Pablo García y Daniel German son cuatro músicos que hace décadas dedican su vida al rock en presentaciones callejeras y por fin gozan de un momento de gloria a nivel masivo.

El espíritu solidario de estos cuatro artistas hizo que su sello como banda cobrara notoriedad y lograra la empatía de millones de personas a través de las redes sociales. Después de transitar momentos de incertidumbre y desesperanza durante la pandemia, Ultimátum tuvo su recompensa con esta improvisación que cambió sus vidas y les permitió sentirse Los Beatles en su mayor auge.

Explotaron las redes con los memes de Mirtha Legrand, tras la muerte de la reina Isabel

Las redes sociales explotaron por completo con los memes de Mirtha Legrand y sorprendieron a todos. La diva de los almuerzos se convirtió en tendencia en Twitter por un sinfín de parodias vinculadas a la Reina Isabel II, quien murió a los 96 años, por lo que distintos internautas se refirieron a esta situación por la edad de ambas celebridades.

Vilma, la cabra que rescataron de un matadero y se postuló como la mascota del Mundial Qatar 2022

Una familia oriunda de Neuquén optó por domesticar un animal de granja. En vez de un perro o un gato como mascota, eligieron una especie fuera de lo cotidiano: una cabra a la que nombraron Vilma, que rescataron de un campo donde la gente compraba ovinos y caprinos para el 24 de diciembre.

En los últimos meses, Camila, su dueña y mejor amiga, se abrió una cuenta de TikTok e Instagram para documentar su día a día. No se quedó en eso, porque comenzó una campaña con el objetivo de que sea la mascota del Mundial Qatar 2022. Camila espera tener algún día una foto de Vilma con Lionel Messi.

Bonus track: los festejos de la Selección Argentina campeona del mundo

Sin dudas que la consagración de la Selección Argentina como campeona del Mundial Qatar 2022 fue una alegría para todo el pueblo argentino. La celebración de los futbolistas y el cuerpo técnico, filmado por los mismos protagonistas, acumuló millones de reproducciones en las distintas redes sociales.

La gente capturó distintos momentos que fueron grabados más que nada por Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, "Dibu" Martínez y "El Kun" Agüero, a puro festejo en el vestuario de Argentina campeón.