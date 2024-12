¿Por qué no hay que usar arroz para secar a los iPhone y cuál es el método correcto?

Por qué no debo colocar un iphone mojado en arroz

Algunos dispositivos son resistentes al agua, pero no todos pueden soportar de manera efectiva que se caigan, permanezcan unos segundos sumergidos y luego funcionar de manera correcta. Frente a este tipo de situaciones se recomendaba que los iPhone se colocaran en un recipiente con arroz, sin embargo desde Apple desalientan esta práctica y dan otro tip.

Son varios los motivos por los cuales un celular puede caerse al agua así como también los tutoriales para permitir que no se dañen y continúen en funcionamiento. Uno de los que más se comparte en las redes sociales se encuentra vinculado con colocar un paquete de arroz dentro de un bowl y dejar que el dispositivo descanse allí por un largo tiempo. Aunque pareciera que no es la mejor opción que existe.

"Apple comunica que si se moja el teléfono no hay que usar arroz para secarlo porque sus partículas podrían dañar el teléfono", expresó Mauro Albornoz, como figura su usuario de X. Este consejo va en contra de lo que muchos creían, y que demande el empleo de nuevas soluciones caseras para que no sea necesario visitar el técnico con el fin de recuperar al dispositivo. Otros elementos que no se recomiendan usar son toallas e hisopos.

Cómo secar un iPhone

1. Se recomienda tomar el teléfono con una mano, y darle varios golpecitos para que el agua comience a fluir hacia la zona del puerto de carga.

2. Es necesario dejar pasar un tiempo de 30 minutos para observar qué efectos tuvo el contacto con el agua y si todavía hay líquido en el interior.

3 Debe conectarse el cable de carga para ver cómo reacciona el iPhone.

4. Existen dos posibilidades. Una es que el celular responda de manera efectiva, pero antes hay que revisar hasta la cámara para descartar cualquier tipo de fallo. Mientras que la segunda se encuentra vinculada con un cartel que el sistema mostrará indicando la presencia de agua.

En caso de que la notificación de líquido dentro del dispositivo siga apareciendo en la pantalla principal, Apple le recomienda a las personas que deben apagarlo y colocarlo en un lugar donde haya bastante viento circulando. Es necesario dejarlo ese espacio por al menos 24 horas y volver a repetir el procedimiento mencionado.

El celular que supera a los iPhone con una carga rápida en cinco minutos

Uno de los motivos por los cuales las personas deciden un cambio de celular es porque sienten que la batería de drena de forma acelerada y les demanda trasladarse con el cargador a varias partes para evitar que se apague. Algo que los iPhone buscaron solucionar en sus últimas versiones, pero un nuevo dispositivo lanzado al mercado los opaca de gran manera.

Hace poco, Motorola presentó de manera pública su Edge 50 Ultra que es considerado un teléfono de gama alta por la calidad de sus materiales, el procesador que tiene incorporado, la calidad de su cámara, la gran memoria que porta, pero más que nada por su batería. Dispone de una 4.500 mAh, que fue elogiada por su gran capacidad.

Sin embargo, lo más importante se encuentra en el cargador que el Edge 50 le ofrece a las personas, debido a que cuenta con una carga rápida 125 W que renueva la utilidad del dispositivo en tan solo pocos minutos.