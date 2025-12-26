El misterio de la casa abandonada de Tucumán: fue un manicomio abandonado y hoy pasan cosas que nadie puede explicar.

La casa embrujada frente al Parque Guillermina es el misterio más grande que existe en la provincia de Tucumán hasta el día de hoy. Argentina está llena de leyendas urbanas y fenómenos paranormales sin resolver, y esta historia es una de las más llamativas.

Esta casona de ladrillos está ubicada en avenida Mate de Luna al 4200, frente al Parque Guillermina y al histórico castillo de la familia Leston, y lleva décadas abandonada. Para generaciones de tucumanos, es imposible pasar por ahí sin preguntarse qué ocurrió realmente en esa propiedad. Incluso muchos aseguran haber presenciado fenómenos paranormales al pasar.

La casa embrujada de Tucumán: un manicomio y una trágica muerte

Una de las versiones más fuertes sostiene que la casa había sido un manicomio clandestino donde una joven fue retenida, abusada y asesinada, y que luego se incendió el lugar para borrar las pruebas.

Ese relato fue difundido por el grupo Mitos y Leyendas del Valle y recopilado por el medio Tucumán Paranormal, que recogió también testimonios de personas que aseguran escuchar lamentos, ver sombras en los techos y experimentar actividad inexplicable en el interior de la casa.

Sin embargo, detrás del mito existe una historia real. En marzo de 1996, un incendio se desató en una de las habitaciones del primer piso. En ese momento, ahí funcionaba la Clínica Psiquiátrica del Norte, un centro de internación. En el cuarto donde se inició el fuego se encontraba Norma Mukdise, una joven de Las Termas de Río Hondo.

Lo que se sabe sobre la muerte de la joven

Un exfuncionario judicial, que trabajó durante décadas en Tribunales y habló con Tucumán Paranormal, dijo que el colchón de la habitación se incendió y liberó gases tóxicos que provocaron la muerte de la joven. La puerta estaba cerrada y nunca se abrió con una llave duplicada, algo que generó sospechas desde el primer momento.

"Ella estaba ahí, en una de las habitaciones. Había un enfermero de guardia. Él era el encargado de cuidarla, pero en su momento indicó que no se percató de nada. Ni siquiera del humo”, continuó el hombre. Y agregó que ese día, la puerta del cuarto de la joven estaba totalmente cerrada.

"La primera impresión era que ella se había quemado, pero eso nunca se llegó a probar a ciencia cierta. Lo llamativo del caso es que si bien la puerta estaba cerrada, nunca se hizo el intento por abrirla cuando los enfermeros tienen que tener un duplicado de llaves. El colchón donde dormía la joven se había quemado largando una sustancia tóxica que es la que ha aspirado y le ha causado la muerte”, añadió.

La hipótesis inicial fue cuestionada por el médico forense conocido como "El profesor": “El fuego fue producido por otra persona, ella no tenía fósforos, nada al alcance para quemarse. Iniciado el incendio, se empieza a adormecer la persona, aspira lentamente y se muere”.

Aunque hubo personas condenadas, un dato siguió alimentando el misterio: “Hubo una enfermera que desapareció y nunca más se la pudo ubicar por ninguna parte… No se la localizó. Desapareció de la Tierra. La única pregunta sobre la joven era si se había quemado o no. Lo que sí sabemos es que fallece en circunstancias extrañas, se dijo que fue abusada, y el incendio provocado”, añadió el entrevistado.

La casa al día de hoy

Después del incendio, la casa tuvo distintos usos, como una fundación social y un colegio, pero el misterio nunca desapareció. Empleados de una empresa de seguridad declararon en el mismo medio que las alarmas se activaban solas a las tres de la madrugada y que, una noche, vieron cómo las herramientas se movían sin explicación. Hoy, sin electricidad y con sus ventanas selladas, quienes pasan aseguran escuchar ruidos extraños y ver luces y sombras.