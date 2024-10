Cuál es el error más común que las personas cometen con WhatsApp y por qué puede generar u

una estafa en whatsapp generó varios comentarios en las redes

Las aplicaciones que utilizamos en el día a día, como WhatsApp, pueden contar con un sin fin de usos que no todas las personas están al tanto y esto genera que se encuentren propensos a cometer errores que van desde uno pequeño a uno muy grande con consecuencias enormes. Aunque este último punto genera cierto rechazo porque hay quienes no creen que alguien sea tan despistado.

Una de las aplicaciones que están en constante uso en los teléfonos ya sea por cuestiones familiares, amorosas o laborales es WhatsApp, que remplazó de gran manera a los mensajes de texto (SMS) y las llamadas telefónicas. En una sola herramienta se encuentran disponibles varias funciones y algunas están vinculadas con la seguridad de la cuenta.

una estafa en whatsapp generó varios comentarios en las redes

"Me robaron la cuenta de WhatsApp con esta estafa", expresó Viaja o Morir, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el posteo se puede apreciar que le llegó un mensaje de un desconocido pidiendo que le pase un código que mandó sin querer por medio de un SMS. Uno que se encuentra vinculado de manera directo con el acceso a la cuenta.

Lo particular de este método de estafa es que se roba la cuenta para poder pedirle dinero a conocidos o familiares, también está la posibilidad que el robo se utilice para acceder a otros perfiles en redes sociales como es el caso de Instagram y X. Tampoco hay que descartar el acceso a las billeteras virtuales como Mercado Pago.

"La próxima probá con pensar que es mejor que el doble factor", expresó una persona en los comentarios sobre lo le que sucedió al hombre. "Amigo, date cuenta, te hackeo una señora..."; agregó otro. Por otro lado, hay gente que piden una explicación porque el mensaje habría llegado del el teléfono de la suegra y esto genera cierta duda sobre el procedimiento de robo.

Lo cierto es que cualquier mensaje que llegue debe ser descartado de manera inmediata en caso de que no lo hayamos solicitado. Porque muchas aplicaciones utilizan esta vía para registrar cuentas en nuevos dispositivos. Además, se debe considerar que este tipo de códigos no se deben compartir jamás.

Alerta: WhatsApp dejará de funcionar pronto en estos modelos de celulares

A medida que pasan los años, las aplicaciones van mejorando y presentan nuevas versiones con correcciones de errores además de incluir funciones que antes no se encontraban disponibles. Esto genera que no sean compatibles con todos los dispositivos y algunos no puedan disfrutar de estas novedades. Algo que sucede con WhatsApp que dentro de poco quedará restringido para ciertos celulares.

Por un lado, todos los dispositivos que cuenten con Android 5.0 o cualquier versión inferior, no van a poder hacer uso de los servicios que brinda la aplicación. Mientras que los celulares correspondientes a Apple no serán compatibles aquellos que cuenten con un sistema operativo iOS 12 o menor. Esto aplica para iPhone 5 y 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5c y iPhone SE de primera generación.