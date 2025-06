Lali Espósito pidió una ambulancia en medio de su show.

Lali Espósito protagonizó un difícil momento en medio de uno de sus más recientes shows debido a un problema de salud que vivió una persona presente entre su público. La artista se mostró preocupada por lo ocurrido y, entre canción y canción, atendió al pedido de la gente.

La intérprete de canciones como Fanático, Disciplina y Boomerang se encuentra en medio de un tour con fechas programas para Argentina y Europa, a modo de presentación de su disco No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. Esta era de Espósito significó un crecimiento en su carrera y eso es evidenciado en los masivos lugares que llena en cada show, a diferencia de lo que hacía años atrás.

Fue en uno de sus más recientes espectáculos cuando Lali en un momento se dio cuenta de que le hacían un pedido desde el campo. "¿Ambulancia? Ambulancia, piden desde allá en el medio", reaccionó de manera rápida. Al instante, pudo notar que el equipo de salud del lugar ya había emprendido la marcha hacia el lugar del conflicto y soltó: "Ahí van. ¿Estamos bien?". Por su parte, los fans comenzaron a cantar "estamos bien" a modo de cántico y ella bromeó: "Está todo bien. Qué argentinos que somos, todo es con cantos. 'Una am-bu-lan-cia, es-tá to-do bi-en'".

La reacción de Lali Espósito ante un canto contra Milei en un show

"El que no salta votó a Milei", eran las palabras que pronunciaron a modo de cántico los fans de Espósito mientras saltaban. En ese momento, Lali Espósito hizo una aclaracióin sobre su respeto al derecho de cada ciudadano a elegir libremente a sus representantes y expuso: "Tal vez aquí adentro hay alguien que votó a Milei y lo respetamos. No compartimos, pero respetamos".

El comprometido discurso de Lali Espósito en los Gardel 2025

"Me sumo a Teresa Parodi, quiero agradecer tus palabras y humildemente sumarme a ellas", comentó Espósito en su discurso. Y siguió: "Toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva, todos juntos podemos encontrar un lugar mejor y mientras tanto pasar el rato haciendo música con cosas que estén buenas para que la gente sepa que no está sola. Es uno de mis videos favoritos porque hay que reírse de las cosas y hacer siempre algo positivo con eso".

Lali en vivo.

Qué había dicho Teresa Parodi en los Gardel 2025

"Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte", comenzó su descargo la artista. Y siguió: "Digo no a la descalificación permanente de sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadoras, y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner".