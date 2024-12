¿Cómo desconectar WhatsApp y no recibir mensajes después del horario laboral?

Cómo no recibir más notificaciones de WhatsApp fuera del horario laboral.

Uno de los problemas más frecuentes es que las personas rechazan la llegada de mensajes por fuera del horario laboral para realizar un corte y disfrutar de su vida sin la carga mental de saber que existen cosas pendientes. Esto puede ser posible por medio de una configuración especial que impide la aparición de notificaciones de WhatsApp.

Son muchos los que deciden desprenderse del celular después de la jornada laboral para realizar un corte abrupto y no tener que estar viendo cómo los mensajes comienzan a acumularse. Sin embargo, esto tiene un costo y es que las conversaciones con familiares, amigos y parejas también quedan relegadas a un segundo plano.

"Yo solo no tengo el visto activado, sino que no tengo ninguna notificación en mi pantalla. Si me hablas solo me entero al entrar a la app", expresó Misosofía, como figura su usuario de X (ex Twitter). Es un accionar que no requiere descargar ninguna aplicación, solo es necesario ingresar a la sección de ajustes y elegir el servicio que se pretende silenciar.

Cómo bloquear notificaciones de WhatsApp

Ingresar a la sección de ajuste. Seleccionar el apartado de notificaciones y volver a cliquear en notificaciones de aplicaciones. Elegir la aplicación y desactivar la presencia de notificaciones.

Es importante mencionar que este procedimiento es para aquellos dispositivos que tienen Android, y para regresar al estado original se deben realizar los mismos pasos. De esta manera, las personas solo podrán ver los mensajes cuando hagan uso del servicio de mensajería.

Otras alternativas para evitar mensajes

Para mantener las notificaciones de WhatsApp activas se pueden tomar varios caminos y así no recibir mensajes laborales después de horario. Uno de ellos es silenciar los grupos por una franja determinada de horas o las personas que se encuentren vinculadas. También está disponible la posibilidad de archivar los chats.

Otra de las soluciones es proponer el uso de aplicaciones de mensajería alternativas con el fin de que WhatsApp solo quede destinado al uso privado. Hay servicios como los de Slack y Discord que permiten armar canales, grupos y demás tipos de salas de mensajes de acuerdo a las necesidades que el trabajo requiera. A su vez cada una se puede programar para que las notificaciones no aparezcan después de determinado horario.

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp robada

Un de las estafas más comunes consiste en que se contacten desde un número ajeno al que tenemos en nuestra agenda, y nos soliciten un código con el fin de que la cuenta sea asegurada contra cualquier peligro. Lo que pocos saben es que dicha combinación es de utilidad para iniciar sesión en otro dispositivo.

El único procedimiento que existe es contactarse con support@whatsapp.com. En el mensaje se debe detallar de la manera más clara lo que sucedió con la cuenta, además de entregar datos sobre el número de la línea, el código de país y de área. Otro dato importante a considerar es que no es necesario escribir en inglés.