Gonzalo Nannis se mostró furioso con Claudio Caniggia: "Si lo agarraba, lo mataba"

En diálogo con El club de las divorciadas, Gonzalo Nannis contó distintas situaciones en las que el ex futbolista fue violento con su hermana Mariana. La defensa de Mariana Nannis pidió por la detención de Claudio Caniggia por violencia de género.

Este viernes, el abogado de Mariana Nannis reveló que ya pidieron a la Justicia que Claudio Paul Caniggia sea detenido por violencia de género. En ese sentido, el hermano de Mariana, Gonzalo, reveló que estaba al tanto de que el ex futbolista era violento con ella y aseguró que tuvo que interceder en diversas ocasiones para que no la lastimara: "Lo tuve que ir a buscar para fajarlo porque quería entrar a la casa después de toda una semana de girita". En las últimas horas también se filtró una foto que Mariana Nannis presentó en su denuncia en la que se la ve golpeada.

La separación entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia se dio en el 2019 en medio de un escándalo que lejos de apaciguarse continuó con acusaciones por parte de ambos. Hace unos meses, Nannis denunció al ex futbolista por violencia de género y según revelaron este viernes en Nosotros a la mañana, la defensa pidió la detención de Caniggia. Dentro de la denuncia, la madre de Charlotte y Alex también ofreció una serie de fotografías en las que se la vería muy golpeada, producto de la violencia del ex futbolista.

En la tarde de este viernes, Laurita Fernández habló con Gonzalo Nannis sobre su vínculo con Caniggia y le consultó si sabía que el ex futbolista era violento con su hermana. "Sí, estuve al tanto de un montón de situaciones que pasó ella, obviamente. Yo conviví mucho tiempo con ambos y estuve a su lado, así que puedo hablar porque conozco", explicó Gonzalo Nannis.

Entre los recuerdos del hermano de Mariana hubo algunos que rápidamente se hicieron presentes y no dudó en relatarlos: "Me acuerdo una noche, de tantos episodios, que lo tuve que ir a buscar para fajarlo porque quería entrar a la casa después de toda una semana de girita que se había mandado. Mariana me llamaba y yo volvía una y otra vez. Cuando me iba, él volvía", detalló Gonzalo sobre aquella secuencia que no olvidó y ante la pregunta de si había tenido oportunidad de dialogar con el ex futbolista.

"Si lo agarraba, lo mataba. Él sabe que lo mato", sumó el hermano de Mariana, que también explicó que para esa época ya se había distanciado hacía unos 7 u 8 años, aunque seguía en contacto con su hermana y sus sobrinos. Otra hecho violento que Gonzalo recordó ocurrió en el 2007, cuando Mariana lo llamó para que la fuera a buscar al hospital. "Ahí me contó que Claudio le había pegado. Esos papeles los tenía yo y hace un tiempo se los devolví para que pudiera presentarlos en la Justicia. Ahora los tiene el doctor", cerró Gonzalo Nannis.